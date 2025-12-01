1. Nước nào có nhiều xe máy nhất Đông Nam Á?
Thái Lan
Indonesia là quốc gia có nhiều xe máy nhất khu vực Đông Nam Á với 112 triệu xe, theo số liệu năm 2025 của World Population Review. Tính trên toàn thế giới, nước này xếp thứ hai. Theo Hiệp hội Công nghiệp xe máy Indonesia (AISI), năm ngoái, Indonesia bán ra khoảng 6,3 triệu xe.
Indonesia hiện cũng là quốc gia có nền kinh tế lớn trong khu vực Đông Nam Á với tổng GDP năm 2024 đạt khoảng 1,4 nghìn tỷ USD.
2. Nước này đứng thứ mấy Đông Nam Á về sản xuất ôtô?
1
Indonesia đứng thứ hai Đông Nam Á trong ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô, sau Thái Lan. Theo thống kê của OICA - Hiệp hội quốc tế về sản xuất ôtô toàn cầu có trụ sở tại Pháp, năm 2024, Indonesia sản xuất, lắp ráp gần 1,2 triệu xe. Trong khi, Thái Lan có khoảng 1,47 triệu xe xuất xưởng.
Tuy nhiên, trong khu vực Đông Nam Á, Indonesia là quốc gia tiêu thụ ôtô nhiều nhất.
3. Việt Nam nhiều xe máy thứ mấy Đông Nam Á?
2
Việt Nam là quốc gia nhiều xe máy thứ 4 thế giới với 58 triệu chiếc, theo thống kê của World Population Review 2025. Tuy nhiên, trong khu vực Đông Nam Á, đây là thị trường tiêu thụ xe máy lớn thứ hai, sau Indonesia.
Motorcycles Data, chuyên trang thống kê dữ liệu xe máy toàn cầu, cho biết tổng doanh số xe máy toàn thị trường tính đến tháng 9/2025 đạt 2,4 triệu xe, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024.
4. Nước nào có nhiều xe máy nhất thế giới?
Trung Quốc
Theo World Population Review, Ấn Độ là quốc gia có số lượng xe máy nhiều nhất thế giới với 221 triệu chiếc. Xếp sau đó là Indonesia, Trung Quốc và Việt Nam.
Nền kinh tế Ấn Độ đứng thứ 5 trên thế giới, với dân số đứng đầu thế giới. Quốc gia Nam Á tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với dự báo tăng trưởng cơ sở 6,7-6,9%, theo Deloitte.
5. Trung bình mỗi phút người Việt mua bao nhiêu xe máy?
Gần 4 xe
Theo báo cáo bán hàng của VAMM, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, nửa đầu năm 2025, người Việt mua gần 1,3 triệu xe. Tính trung bình mỗi phút, người dân mua 4,9 xe máy, trong khi cùng kỳ năm 2024 là 4,6 xe.
