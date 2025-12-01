Chính xác

Indonesia là quốc gia có nhiều xe máy nhất khu vực Đông Nam Á với 112 triệu xe, theo số liệu năm 2025 của World Population Review. Tính trên toàn thế giới, nước này xếp thứ hai. Theo Hiệp hội Công nghiệp xe máy Indonesia (AISI), năm ngoái, Indonesia bán ra khoảng 6,3 triệu xe.

Indonesia hiện cũng là quốc gia có nền kinh tế lớn trong khu vực Đông Nam Á với tổng GDP năm 2024 đạt khoảng 1,4 nghìn tỷ USD.