Chính xác

Nhiều năm liền dẫn đầu Đông Nam Á và luôn nằm trong top 10 thế giới, nhưng năm nay Singapore không được đưa vào bảng xếp hạng. Theo EF, tại Singapore, tiếng Anh được xem là ngôn ngữ chính, tương tự các nước như Anh, Mỹ, Canada hay Australia nên không phù hợp để đánh giá trong bảng xếp hạng dành cho người không bản ngữ.

Tại Đông Nam Á, ngoài Singapore còn có Brunei và Đông Timor cũng không được xếp hạng mức độ thông thạo tiếng Anh.

Chỉ số EPI năm nay dựa trên kết quả làm bài thi Anh ngữ EF SET của 2,2 triệu người không phải bản ngữ, từ 18 tuổi trở lên, tại 123 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổ chức EF Education First cho biết những quốc gia không có mặt trong bảng xếp hạng nhiều khả năng do số lượng người làm bài kiểm tra không đủ lớn để tạo nên tính tin cậy khi khảo sát.