1. Người dân nước nào thông thạo tiếng Anh nhất châu Á?
-
Singapore
0%
- Nhật Bản0%
- Hàn Quốc0%
- Malaysia0%Chính xác
Theo bảng xếp hạng Chỉ số Thông thạo Tiếng Anh toàn cầu 2025 (EF EPI) do EF Education First công bố tháng 11/2025, Malaysia dẫn đầu châu Á với mức điểm trung bình 581/800, thuộc nhóm thông thạo cao và xếp thứ 24 toàn cầu.
EF là tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ du học, đào tạo ngôn ngữ, trao đổi văn hóa, hoạt động rộng khắp trên thế giới. Kết quả xếp hạng căn cứ bài thi Anh ngữ EF SET của 2,2 triệu người không phải bản ngữ, từ 18 tuổi trở lên, tại 123 quốc gia và vùng lãnh thổ.
2. Vì sao năm 2025 Singapore không nằm trong bảng xếp hạng EF EPI?
-
Vì tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất của Singapore
0%
- Vì số lượng người làm bài thi không đủ lớn0%
- Vì nước này không tổ chức bài thi0%
- Chưa rõ lý do0%Chính xác
Nhiều năm liền dẫn đầu Đông Nam Á và luôn nằm trong top 10 thế giới, nhưng năm nay Singapore không được đưa vào bảng xếp hạng. Theo EF, tại Singapore, tiếng Anh được xem là ngôn ngữ chính, tương tự các nước như Anh, Mỹ, Canada hay Australia nên không phù hợp để đánh giá trong bảng xếp hạng dành cho người không bản ngữ.
Tại Đông Nam Á, ngoài Singapore còn có Brunei và Đông Timor cũng không được xếp hạng mức độ thông thạo tiếng Anh.
Chỉ số EPI năm nay dựa trên kết quả làm bài thi Anh ngữ EF SET của 2,2 triệu người không phải bản ngữ, từ 18 tuổi trở lên, tại 123 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổ chức EF Education First cho biết những quốc gia không có mặt trong bảng xếp hạng nhiều khả năng do số lượng người làm bài kiểm tra không đủ lớn để tạo nên tính tin cậy khi khảo sát.
3. Khả năng tiếng Anh của người dân Việt Nam xếp thứ mấy ở châu Á?
-
4
0%
- 50%
- 60%
- 70%Chính xác
Việt Nam đạt 500 điểm, xếp thứ 64 toàn cầu, tăng nhẹ so với năm 2024. Trong khu vực châu Á, Việt Nam đứng thứ 7/25 quốc gia và vùng lãnh thổ, thuộc nhóm trung bình về mức độ thông thạo tiếng Anh.
4. Người dân nước nào ở châu Á có điểm thông thạo tiếng Anh thấp nhất?
-
Afghanistan
0%
- Myanmar0%
- Thái Lan0%
- Campuchia0%Chính xác
Báo cáo của EPI cho thấy, Campuchia là quốc gia có mức độ thông thạo tiếng Anh thấp nhất trong khu vực châu Á. Trong bảng xếp hạng toàn cầu năm 2025 do EF công bố, Campuchia xếp ở vị trí thứ 123/123 quốc gia và vùng lãnh thổ, với điểm EPI rất thấp (khoảng 390 điểm).
