1. Sân bay nào được coi là sân bay quốc tế đầu tiên của cách mạng Việt Nam?
Sân bay Nội Bài
- Sân bay Tân Sơn Nhất0%
- Sân bay Lũng Cò0%
- Sân bay Gia Lâm0%Chính xác
Sân bay Lũng Cò (Tuyên Quang) là sân bay đầu tiên do quân và dân ta xây dựng nhằm phục vụ việc đưa đón máy bay quân Đồng minh, vận chuyển vũ khí và thuốc men. Đây được coi là sân bay quốc tế đầu tiên của cách mạng Việt Nam.
Dù chỉ sử dụng trong thời gian ngắn (2 tháng), Lũng Cò đóng vai trò quan trọng trong việc tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.
2. Sân bay Lũng Cò được xây dựng vào thời điểm nào?
Đầu năm 1945
- Tháng 6/19450%
- Tháng 8/19450%
- Tháng 1/19460%Chính xác
Sân bay được khởi công và hoàn thành trong tháng 6/1945 nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của phong trào cách mạng, trước thềm Tổng khởi nghĩa Tháng Tám.
3. Sân bay này được hoàn thành trong bao lâu?
2 ngày
- 2 tuần0%
- 2 tháng0%
- 2 năm0%Chính xác
Đây là minh chứng cho tinh thần "thần tốc" của quân và dân ta. Dù dự tính ban đầu mất một tuần, nhưng chỉ với các công cụ thô sơ như cuốc, xẻng và dao, lực lượng gồm 35 chiến sĩ Giải phóng quân cùng sự giúp sức của đồng bào các dân tộc địa phương đã san lấp và hoàn thiện đường cất hạ cánh dài 400m, rộng 20m chỉ sau 2 ngày lao động miệt mài.
4. Việt Nam có bao nhiêu sân bay quốc tế đang khai thác thương mại?
5
- 110%
- 160%
- 200%Chính xác
Theo trang web Vietnam Airlines, tính đến năm 2025, Việt Nam có 22 sân bay đang khai thác hoạt động bay dân sự, trong đó có 11 sân bay quốc tế và 11 sân bay nội địa, phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm.
11 sân bay quốc tế gồm: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cát Bi, Vân Đồn, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Liên Khương, Cam Ranh, Cần Thơ, Phú Quốc.
Tới năm 2026, theo dự kiến, sân bay Long Thành sẽ được chính thức đi vào khai thác thương mại, nâng số sân bay quốc tế tại nước ta lên thành 12.
5. Sự kiện khai trương chuyến bay đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành diễn ra vào ngày nào?
19/11/2025
- 19/12/20250%
- 31/12/20250%
- 1/1/20260%Chính xác
Theo báo Nhân Dân, sáng 19/12, 3 hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đã thực hiện các chuyến bay chính thức đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Đây là 3 chuyến bay đánh dấu cột mốc lịch sử khai trương sân bay lớn nhất nước ta.
