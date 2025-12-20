Chính xác

Sân bay Lũng Cò (Tuyên Quang) là sân bay đầu tiên do quân và dân ta xây dựng nhằm phục vụ việc đưa đón máy bay quân Đồng minh, vận chuyển vũ khí và thuốc men. Đây được coi là sân bay quốc tế đầu tiên của cách mạng Việt Nam.

Dù chỉ sử dụng trong thời gian ngắn (2 tháng), Lũng Cò đóng vai trò quan trọng trong việc tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.