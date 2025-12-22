Chính xác

Báo cáo mới nhất từ Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) ghi nhận toàn cầu hiện có số lượng tỷ phú nhiều nhất từ trước đến nay với 2.919 người. Như vậy, số lượng tỷ phú năm 2025 tăng 287 người, tương đương 8,8% so với năm 2024. Tổng tài sản ròng của họ tăng 13%, đạt khoảng 15.800 tỷ USD.

Thống kê cũng cho thấy, khoảng 70% tỷ phú mới là giàu tự thân. Ngoài ra, một bộ phận tỷ phú mới giàu lên nhờ thừa kế, chủ yếu tại các nền kinh tế phát triển.

UBS ước tính ít nhất 5.900 tỷ USD sẽ được chuyển giao cho con cái các tỷ phú trong 15 năm tới, phần lớn diễn ra tại Mỹ, Ấn Độ, Pháp, Đức và Thụy Sĩ.