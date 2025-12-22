1. Toàn thế giới hiện có bao nhiêu tỷ phú?
Khoảng 1.900 người
Khoảng 2.900 người
Khoảng 3.900 người
Khoảng 4.900 người
Báo cáo mới nhất từ Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) ghi nhận toàn cầu hiện có số lượng tỷ phú nhiều nhất từ trước đến nay với 2.919 người. Như vậy, số lượng tỷ phú năm 2025 tăng 287 người, tương đương 8,8% so với năm 2024. Tổng tài sản ròng của họ tăng 13%, đạt khoảng 15.800 tỷ USD.
Thống kê cũng cho thấy, khoảng 70% tỷ phú mới là giàu tự thân. Ngoài ra, một bộ phận tỷ phú mới giàu lên nhờ thừa kế, chủ yếu tại các nền kinh tế phát triển.
UBS ước tính ít nhất 5.900 tỷ USD sẽ được chuyển giao cho con cái các tỷ phú trong 15 năm tới, phần lớn diễn ra tại Mỹ, Ấn Độ, Pháp, Đức và Thụy Sĩ.
2. Quốc gia nào nhiều tỷ phú nhất thế giới hiện nay?
Ấn Độ
Mỹ
Trung Quốc
Anh
Mỹ tiếp tục là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất với 924 người, chiếm gần 1/3 tổng số tỷ phú toàn cầu. Năm nay, nền kinh tế lớn nhất thế giới này có thêm 87 tỷ phú tự thân. Đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ, đặc biệt nhờ trí tuệ nhân tạo, đã giúp tài sản của nhiều tỷ phú công nghệ tăng vọt.
3. Nữ tỷ phú giàu nhất thế giới là người nước nào?
Pháp
Mỹ
Trung Quốc
Nga
Bà Alice Walton (sinh năm 1949), con gái duy nhất của nhà sáng lập Walmart Sam Walton, là người phụ nữ Mỹ nắm giữ khối tài sản vượt mốc 100 tỷ USD và xếp thứ 15 trong bảng xếp hạng tỷ phú năm 2025 của Forbes. Bà là người phụ nữ giàu nhất thế giới, vượt qua người thừa kế L'Oréal với khối tài sản ròng ở mức 81,6 tỷ USD.
4. Nước nào có nhiều tỷ phú nhất Đông Nam Á?
Thái Lan
Singapore
Indonesia
Philippines
Theo danh sách tỷ phú thế giới năm 2025 của Forbes công bố vào đầu tháng 4, khu vực Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng hơn 140 tỷ phú. Trong đó, Singapore tiếp tục dẫn đầu khu vực với 49 người. Người từng giàu nhất Singapore là Goh Cheng Liang, nhà sáng lập tập đoàn sơn và chất phủ Wuthelam Group. Khối tài sản của ông đạt 13 tỷ USD, đứng hạng 182 thế giới. Ông qua đời vào tháng 8 năm nay.
Indonesia xếp thứ hai về số lượng tỷ phú với 33 người. Trong khi đó, Thái Lan xếp thứ 3 với 25 người.
5. Việt Nam hiện có bao nhiêu tỷ phú USD?
4
5
6
7
Trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2025 của Forbes, Việt Nam có 5 tỷ phú, gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ vững vị trí giàu nhất Việt Nam.
