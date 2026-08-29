Đi cấp cứu sau 1 vết xước

Đầu tháng 8, gia đình anh C.H.N (34 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TPHCM) có kỳ nghỉ ngắn ngày. Trong chuyến đi, anh N. bị một vết trầy xước ở chân nhưng không để ý tới.

Về nhà, anh bất ngờ sốt cao lên tới 40 độ C nên tự mua thuốc điều trị nhưng không cải thiện. Sau đó, sức khỏe của anh suy giảm, sốt không hạ nên gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM).

Khi được đưa đến Khoa Cấp cứu, tình trạng bệnh nhân đã rất nặng. Anh N. ho ra máu, suy hô hấp, giảm oxy máu và buộc phải đặt nội khí quản để kiểm soát đường thở, hỗ trợ hô hấp.

Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị suy hô hấp cấp giảm oxy máu, viêm phổi nặng, sốc nhiễm trùng kèm tổn thương đa cơ quan, trong đó có gan và thận. Hình ảnh chụp ngực ghi nhận tổn thương lan tỏa, nặng nề ở cả hai phổi.

Bác sĩ Phát khám cho anh N. Ảnh: BSCC.

Anh N. được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục điều trị chuyên sâu, ổn định các chức năng sống.

Chia sẻ với PV VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, cho biết đây là trường hợp diễn tiến rất nhanh và nặng. Từ tình trạng sốt cao ban đầu, bệnh nhân nhanh chóng chuyển sang viêm phổi nặng, suy hô hấp, sốc nhiễm trùng và tổn thương nhiều cơ quan.

“Đặc biệt, tình trạng xuất huyết phế quản - phế nang lan tỏa khiến việc kiểm soát đường thở và duy trì trao đổi khí gặp rất nhiều khó khăn. Có thời điểm bệnh nhân tím tái, tuần hoàn và hô hấp không ổn định, tim đập rời rạc”, bác sĩ Phát cho biết.

Trước tình huống nguy kịch, ê-kíp quyết định nội soi phế quản để hút máu, đàm nhớt, giúp cải thiện sự thông thoáng của hệ thống phế quản - phế nang. Đồng thời, bệnh nhân được tiến hành lọc thận chậm (CRRT) để hỗ trợ chức năng thận và kiểm soát tình trạng suy đa cơ quan.

Các bác sĩ liên tục theo dõi sát chỉ số sinh tồn, điều chỉnh chiến lược thông khí, kiểm soát nhiễm trùng và hỗ trợ chức năng những cơ quan bị tổn thương.

Sau thời gian điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân từng bước cải thiện. Chức năng hô hấp dần ổn định, các cơ quan bị tổn thương có dấu hiệu hồi phục. Người bệnh được cai máy thở, rút ống nội khí quản và hiện đã hồi phục gần như hoàn toàn.

Đừng bỏ qua sốt cao sau khi đi du lịch

Qua đây, bác sĩ Phát cảnh báo về việc không nên chủ quan với những cơn sốt kéo dài, đặc biệt khi đã sử dụng thuốc nhưng không cải thiện.

Theo các bác sĩ, sốt là triệu chứng thường gặp của nhiều bệnh lý, từ nhiễm trùng thông thường đến tình trạng nhiễm trùng nặng có khả năng gây tổn thương nhiều cơ quan.

Đặc biệt, người bệnh cần đi khám sớm nếu sốt cao kéo dài hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như khó thở, ho ra máu, đau ngực, lơ mơ, tím tái, tiểu ít, tụt huyết áp hoặc tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh chóng.

Sau khi đi du lịch, nếu xuất hiện sốt hoặc các triệu chứng bất thường, người bệnh cũng cần thông báo cho bác sĩ về lịch trình di chuyển, địa điểm từng đến và thời điểm bắt đầu có triệu chứng.

Đặc biệt, bệnh nhân cần cung cấp thông tin nếu trong chuyến đi có các yếu tố như trầy xước da, bị côn trùng hoặc động vật cắn, tiếp xúc với đất, nước, động vật hoặc môi trường đặc thù. Trường hợp của anh N. vi khuẩn xâm nhập vào chỉ từ vết xước da.

Những thông tin tưởng chừng nhỏ này có thể là dữ kiện quan trọng giúp bác sĩ định hướng nguyên nhân gây bệnh, lựa chọn xét nghiệm phù hợp và đưa ra phương án điều trị kịp thời.

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