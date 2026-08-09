Đầu tháng 8, N.M.S. (18 tuổi, ngụ Tây Ninh) gặp tai nạn giao thông trên đường tan ca. Sau va chạm, nam thanh niên chỉ bị xây xát nhẹ, vẫn tỉnh táo nên không đến cơ sở y tế kiểm tra.

Đến sáng hôm sau, S. bất ngờ lơ mơ, yếu nửa người phải. Gia đình lập tức đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Tây Ninh) cấp cứu.

Tại bệnh viện, kết quả chụp CT sọ não cho thấy khối máu tụ ngoài màng cứng cấp tính vùng trán - thái dương trái, kích thước lớn, gây chèn ép nhu mô não.

Nhận định người bệnh đang trong tình trạng nguy kịch, ê-kíp Ngoại Thần kinh nhanh chóng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ mở sọ, lấy khoảng 50 ml máu tụ, giải áp não và kiểm soát điểm chảy máu.

Bác sĩ phẫu thuật cho S. Ảnh: BVCC.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi. Trong hai ngày đầu, người bệnh được an thần và hỗ trợ thở máy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho não hồi phục.

Diễn tiến sau đó khả quan, tri giác cải thiện rõ rệt. Người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tình trạng yếu nửa người phải giảm dần.

Cùng thời điểm đó, bệnh viện tiếp nhận thêm trường hợp B.H (17 tuổi, trú tại Tây Ninh) bị chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông nhưng trước đó thanh niên này tỉnh táo nên chủ quan không đi bệnh viện ngay. Khi tình trạng lơ mơ cậu mới vào viện cấp cứu.

Kết quả CT sọ não cho thấy khối máu tụ ngoài màng cứng cấp tính vùng trán trái, kích thước lớn gây chèn ép nhu mô não và đẩy lệch đường giữa. Người bệnh đồng thời bị nứt xương thái dương trái và tụ máu phần mềm vùng mặt.

Các bác sĩ đánh giá khối máu tụ khoảng 38 cm³ đang gây chèn ép não nghiêm trọng. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, người bệnh có nguy cơ nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu, tổn thương não không hồi phục, thậm chí tử vong. Bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu lấy máu tụ, giải áp não nhằm giảm áp lực nội sọ và hạn chế tổn thương não.

Sau mổ, người bệnh được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực. CT kiểm tra cho thấy khối máu tụ đã được lấy sạch, não được giải phóng chèn ép, không xuất hiện thêm điểm chảy máu.

Theo các bác sĩ, chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông có thể diễn biến âm thầm. Người bị nạn ban đầu vẫn tỉnh táo, đi lại bình thường hoặc chỉ có xây xát nhẹ nhưng vẫn có nguy cơ hình thành khối máu tụ trong sọ. Tổn thương có thể tiến triển theo thời gian và khiến người bệnh đột ngột rơi vào tình trạng nguy kịch.

Vì vậy, sau tai nạn giao thông có va đập vùng đầu, người dân không nên chủ quan dù chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Khi có các dấu hiệu như đau đầu tăng dần, buồn nôn, nôn, lơ mơ, ngủ gà, yếu tay chân, co giật hoặc rối loạn ý thức, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

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