Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) vừa tiếp nhận bé N.T.T (5 tuổi, nặng 17kg, ngụ Tây Ninh) trong tình trạng lừ đừ, ngủ gà, da và kết mạc mắt vàng. Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ bị suy gan nặng.

Theo người nhà, trước khi nhập viện, trẻ sốt liên tục trong 3 ngày, kèm đau bụng và nôn ói. Gia đình tự mua thuốc điều trị cho bệnh nhi tại nhà, trong đó có paracetamol loại 325mg.

Cứ khoảng 3 giờ, người nhà lại cho trẻ uống một viên thuốc hạ sốt. Sau nhiều lần sử dụng liên tiếp, tổng liều paracetamol trẻ dùng khoảng 210mg/kg, cao gấp hơn 3 lần mức tối đa được khuyến cáo trong một ngày.

Trẻ đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị ngộ độc paracetamol, suy gan cấp và theo dõi nhiễm trùng huyết. Ê-kíp điều trị đã tiến hành hồi sức tích cực, đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, truyền dịch chống sốc, dùng thuốc vận mạch, chống phù não và kháng sinh. Đồng thời, trẻ được truyền thuốc giải độc N-acetylcysteine (NAC), thay huyết tương kết hợp lọc máu liên tục trong 3 đợt.

Sau hơn hai tuần điều trị, sức khỏe của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ hết vàng da, vàng mắt, tỉnh táo, chức năng gan trở về bình thường và được cai máy thở.

BSCKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết paracetamol là thuốc hạ sốt tương đối an toàn nếu sử dụng đúng liều. Tuy nhiên, việc dùng quá liều hoặc rút ngắn khoảng cách giữa các lần uống có thể gây ngộ độc, dẫn đến tổn thương gan nghiêm trọng, thậm chí suy gan cấp và đe dọa tính mạng.

Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cũng cảnh báo paracetamol chỉ an toàn khi sử dụng đúng liều. Thuốc được chuyển hóa tại gan nên nếu dùng quá liều, lượng thuốc vượt quá khả năng khử độc của cơ thể sẽ tạo ra các chất độc gây hoại tử tế bào gan.

Khi tổn thương lan rộng, người bệnh có thể bị suy gan cấp, suy thận, thậm chí tổn thương não dẫn đến hôn mê. Những người có bệnh gan từ trước như viêm gan hoặc xơ gan có nguy cơ ngộ độc cao hơn, thậm chí có thể xuất hiện viêm gan do thuốc ngay cả khi dùng ở liều điều trị.

Theo bác sĩ Nguyên, ngộ độc paracetamol có thể xảy ra chỉ sau vài giờ uống thuốc. Triệu chứng ban đầu gồm chán ăn, buồn nôn, vã mồ hôi, mệt mỏi hoặc đau vùng hạ sườn phải. Sau 1-2 ngày, người bệnh có thể xuất hiện vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu.

Trường hợp nặng có thể kích động, mê sảng, suy hô hấp và tử vong do suy đa tạng. Vì vậy, phụ huynh tuyệt đối không tự ý tăng liều hoặc rút ngắn khoảng cách giữa các lần dùng thuốc hạ sốt cho trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo cách dùng thuốc đúng, khi nhiệt độ cơ thể trên 38,5 độ C. Liều thuốc hạ sốt paracetamol là 10-15mg/kg, chỉ được lặp lại sau 4-6 giờ; liều tối đa trong ngày không quá 60mg/kg.

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