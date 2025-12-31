Công an tỉnh Đồng Nai vừa nhận được lá thư cảm ơn đầy xúc động của anh Long Văn Dũng (SN 2006, ngụ tỉnh Lâm Đồng) kể lại khoảnh khắc sinh tử của mẹ anh khi được hai người công an kịp thời cứu giúp giữa đường.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: V.T

Theo nội dung lá thư, chiều 26/12, trên tuyến QL14 đoạn qua xã Nghĩa Trung (tỉnh Đồng Nai) mẹ anh là bà Long Thị Chức (SN1982) không may gặp tai nạn tự ngã và nằm bất tỉnh bên lề đường, tình trạng nguy kịch.

Thời điểm này, Thượng úy Lê Văn Nam và Thượng úy Nông Công Sự, bác sĩ pháp y Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang lưu thông qua khu vực thì phát hiện người phụ nữ bất tỉnh nằm cạnh chiếc xe máy.

Không chần chừ, hai cảnh sát lập tức dừng xe, kiểm tra tình trạng, hỗ trợ sơ cứu và gọi điện báo cho anh Dũng. Xác định nạn nhân bị chấn thương nặng, Thượng úy Sự cùng đồng đội khẩn trương đưa người phụ nữ đến phòng khám gần đó để cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị đa chấn thương vùng đầu và hai chân, cần được điều trị khẩn cấp.

Trong thư cảm ơn, anh Dũng cho biết, hành động nhanh nhạy, quyết đoán và đầy trách nhiệm của hai chiến sĩ công an đã giành lại sự sống cho mẹ anh từ tay tử thần. Và điều khiến gia đình anh càng thêm xúc động là tình người, sự chu đáo và tinh thần “phụng sự nhân dân”.

Sau khi đưa mẹ anh đi cấp cứu, hai anh vẫn ở lại động viên tinh thần, chờ người thân đến và trao lại nguyên vẹn từng món tư trang cá nhân.

Bà Chức đang được điều trị hồi phục sức khỏe. Ảnh: V.T

Kết thúc lá thư, anh Dũng bày tỏ lòng biết ơn đến hai cảnh sát và lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, đồng thời tha thiết đề nghị xem xét tuyên dương, nhân rộng tấm gương “người tốt, việc tốt” của hai cán bộ, để những hành động đẹp ấy tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong xã hội.

Gia đình anh cho biết sẽ mãi ghi nhớ ơn cứu mạng với tất cả lòng thành kính và biết ơn!