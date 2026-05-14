Nguồn clip: Reuben Charles

Một video ghi lại trải nghiệm tại nhà hàng có nhân viên khiếm thính phục vụ ở đường Mai Thúc Lân, TP Đà Nẵng của du khách người Anh, Reuben Charles, đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Trong video, anh Reuben Charles kể lại cảm giác bất ngờ khi bước vào không gian gần như không có tiếng nói. Các nhân viên giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu, còn khách gọi món chủ yếu bằng cử chỉ và ánh mắt.

Trên thực đơn và đồng phục nhân viên đều có dòng chữ “Silent Note” để thông báo với thực khách rằng, người phục vụ là người khiếm thính.

Theo nam du khách, anh ghé quán vào ngày 13/4 sau khi thay đổi kế hoạch ăn uống.

“Tôi thấy các nhân viên dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với nhau. Sau khi tìm hiểu, tôi nhận ra đây là một nơi rất đặc biệt nên quyết định ghi lại trải nghiệm như một đoạn phim tài liệu nhỏ”, anh chia sẻ.

Điều khiến Reuben Charles ấn tượng nhất là sự thân thiện và tận tâm của các nhân viên. Khi chưa biết cách ăn món bún chả, anh được một nữ nhân viên kiên nhẫn hướng dẫn bằng cử chỉ.

“Khoảnh khắc đó thực sự khiến tôi xúc động. Mọi thứ đều rất chân thành”, anh nói.

Anh Reuben Charles có trải nghiệm đặc biệt khi đến Đà Nẵng du lịch. Ảnh: Cắt từ clip

Theo Reuben Charles, đây là lần đầu anh trải nghiệm mô hình nhà hàng như vậy. Anh cho rằng nơi này không chỉ tạo cơ hội việc làm cho người khiếm thính mà còn giúp khách hàng học cách kiên nhẫn và cảm thông hơn.

“Ở nhiều nhà hàng, những sai sót nhỏ có thể khiến mọi người khó chịu. Nhưng tại đây, mọi người dễ đồng cảm với nhau hơn”, nam du khách nói thêm.

Anh cũng dành nhiều lời khen cho con người và văn hóa Việt Nam, đặc biệt là miền Trung. Theo anh, Đà Nẵng và phố cổ Hội An để lại nhiều kỷ niệm đẹp và anh chắc chắn sẽ quay lại trong tương lai.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Linh Đoan - chủ nhà hàng, cho biết việc tuyển dụng lao động khiếm thính đến như một cơ duyên, bắt đầu từ năm 2019. Khi đó chị gặp một thanh niên có hồ sơ cá nhân rất tốt, biết pha chế nhưng chỉ xin vào vị trí rửa chén.

“Sau khi hỏi chuyện, tôi mới biết bạn bị câm điếc. Tuy vậy, bạn làm việc rất chăm chỉ và được mọi người yêu quý”, chị Đoan kể.

Theo chị, sau một thời gian làm việc, nam thanh niên này tiếp tục giới thiệu thêm nhiều người cùng hoàn cảnh đến xin việc.

“Ban đầu, các bạn chỉ làm những công việc đơn giản. Sau đó họ hòa nhập tốt hơn, đồng nghiệp cũng chủ động học ngôn ngữ ký hiệu để hỗ trợ nhau. Đến nay có bạn đã trở thành bar trưởng của cửa hàng”, chị Đoan chia sẻ.

Hiện nhà hàng có hơn 30 nhân viên khiếm thính làm việc ở chi nhánh đường Mai Thúc Lân và Hội An, thời gian tới, số lượng còn tăng thêm.

Theo chị Đoan, ban đầu, việc vận hành gặp không ít khó khăn do hạn chế trong giao tiếp với khách hàng.

Để khắc phục, quán mất gần 1 năm điều chỉnh quy trình phục vụ, phân chia khu vực rõ ràng và dùng màu áo khác nhau để khách dễ nhận biết nhân viên có thể giao tiếp bằng lời nói.

Ngoài ra, nhà hàng còn sử dụng các tín hiệu riêng như tiếng động hoặc tiếng huýt sáo để báo món và gọi hỗ trợ.

Chị Đoan cho biết, khách của quán chủ yếu là khách quốc tế và giới trẻ. Nhà hàng phục vụ các món theo phong cách “healthy” như nước ép, sinh tố, smoothie bowl, cùng nhiều món ăn, trong đó có bánh xèo, mì Quảng, bánh cuốn, bún chả… được biến tấu theo phong cách Á - Âu để tạo trải nghiệm mới lạ cho du khách.