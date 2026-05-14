Mới đây, Isaac Nunez - nhà sáng tạo nội dung người Mỹ chuyên về ẩm thực, du lịch và phong cách sống trên YouTube - có hành trình khám phá Việt Nam.

Trong thời gian ở Hà Nội, anh dành nhiều thời gian trải nghiệm ẩm thực đường phố, đặc biệt là phở - món ăn nổi tiếng khắp thế giới. Isaac đã thử 6 món phở tại 4 quán khác nhau và bất ngờ khi nhận ra phở Hà Nội có rất nhiều phiên bản với hương vị đa dạng, thể hiện sự sáng tạo riêng.

“Dù khác nhau, các món phở đều được nấu rất cầu kỳ, hương vị cân bằng và hài hòa”, nam du khách nhận xét.

Nam du khách gật gù thưởng thức phở.

Chuyến hành trình bắt đầu với một bát phở bò truyền thống của miền Bắc. Isaac lựa chọn phở bò Lâm ở Hàng Vải, một quán ăn quen của nhiều thực khách Hà Nội, nổi tiếng với món phở lõi. Quán từng được gọi tên trong danh sách Bib Gourmand (quán ngon, giá rẻ) của Michelin Guide năm 2025. Quán đa phần đón khách quen, không phải địa chỉ thu hút quá đông khách quốc tế.

Gọi một bát phở tái truyền thống, Isaac tấm tắc khi thử nước dùng.

“Nước dùng trong, thanh nhưng vẫn có chiều sâu nhờ được ninh hàng giờ từ xương bò cùng các loại gia vị nướng. Bánh phở mềm, thịt bò thái mỏng, hành lá phủ kín bề mặt”, anh nhận xét.

Nam du khách còn gọi thêm một đĩa quẩy, bẻ nhỏ thả vào bát phở nóng để thưởng thức.



Anh từng nhiều lần ăn phở bò truyền thống Việt Nam ở Mỹ nhưng khi tới đây, anh mới được tận hưởng không khí tuyệt vời, riêng biệt, mà không nơi nào sánh bằng. Quán mở cửa khi bình minh và đóng cửa trước buổi trưa, người ra vào tấp nập.

Buổi trưa, Isaac tới quán phở gà ở Hàng Điếu. Tại đây, nam du khách thưởng thức 2 phiên bản khác của phở là phở gà nước và phở gà trộn. Nam du khách nhận xét, nước dùng phở gà trong hơn, thanh hơn phở bò, có vị ngọt nhẹ, tinh tế.

"Họ giới thiệu món ăn sử dụng gà thả vườn. Nước dùng thơm mùi gừng, hành, nêm nếm nước mắm. Tôi thích miếng thịt gà mềm, mọng nước, vị gừng dịu nhẹ phảng phất", nam du khách nhận xét.

Bát phở gà đầy đặn, nước dùng thơm, đậm đà.

Phiên bản phở gà trộn lại thay đổi hoàn toàn trải nghiệm: không có nước dùng, chỉ có bánh phở trộn cùng thịt gà xé, rau thơm, lạc rang, tỏi phi và nước sốt.

Vốn yêu thích các món mì khô nên phở trộn đúng gu của Isaac. Anh ăn ngon lành, liên tục khen khi các nguyên liệu quyện vào nước sốt đặc quánh, thơm, đậm đà.

Món phở gà trộn được nam du khách khen ngợi hết lời.

Buổi tối, nam du khách tìm tới ngõ Thổ Quan, thưởng thức món phở sốt vang ở một quán lâu năm, đông thực khách địa phương.

"Món ăn này không có tại Mỹ nên tôi rất háo hức thưởng thức", Isaac cho biết.

Phiên bản phở sốt vang có màu đỏ đặc trưng của rượu vang, khác hẳn các món phở truyền thống.

“Thịt bò được hầm chậm cùng rượu vang đỏ và gia vị, tạo nên hương vị đậm đà, nhiều tầng vị hơn. Nước dùng dày vị, ấm nóng nhưng vẫn giữ được bản sắc của phở”, anh nhận xét.

Món phở bò sốt vang có hình thức khác hẳn phở bò truyền thống.

Tới đêm, Isaac vẫn tiếp tục hành trình khám phá phở Hà Nội và tìm ra 2 phiên bản độc đáo, rất lý tưởng cho bữa ăn đêm: phở chiên giòn và phở xào.

Cách ăn độc đáo của phở chiên giòn.

Phở chiên giòn có lớp vỏ ngoài giòn rụm nhưng bên trong vẫn mềm dai, ăn kèm thịt bò và rau cải xào ngập nước xốt đậm đà. Trong khi đó, phở xào gây ấn tượng với độ nóng hổi, vị khói đặc trưng cùng hương thơm hấp dẫn.

“Phở chiên giòn khiến tôi liên tưởng tới món mì giòn chan sốt ở Thái Lan. Còn phở xào nhìn có vẻ dễ ngán nhưng khi ăn lại rất hài hòa, ngon miệng”, nam du khách nhận xét.

Nam du khách ấn tượng với căn bếp của quán.

Anh gọi ngày hôm đó là "ngày du lịch thành công" khi tìm ra các phiên bản hấp dẫn của phở. Anh nhận ra, Hà Nội không chỉ phục vụ món phở mà còn tạo ra chuẩn mực, bản sắc cho món ăn này.

Dưới video của Isaac, nhiều du khách quốc tế cho biết, họ rất bất ngờ khi phở Hà Nội có nhiều cách chế biến khác nhau. Một số khác cho biết, phở là một trong những điều khiến họ muốn trở lại Việt Nam.