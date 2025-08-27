Anh Giáp Văn Chung (SN 1985, trú tại thôn Trung, xã Cao Xá, tỉnh Bắc Giang) là nhân vật trong bài viết: “Bác sĩ kêu gọi giúp người đàn ông bị bỏng nặng không có bảo hiểm nuôi 5 con nhỏ”.

Trong lúc bật bếp để nấu ăn sáng, bình gas bất ngờ phát nổ và bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bao trùm toàn thân anh Chung. Tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, anh được xác định bị bỏng đến 60% cơ thể, bỏng độ 2 và độ 3 nông sâu, nhiều vùng bị bỏng sâu có nguy cơ chuyển sang độ 4, tức là có khả năng bị hoại tử da và cần phẫu thuật.

Đại diện Báo VietNamNet và Bệnh viện Bỏng Quốc gia trao số tiền 77.036.188 đồng tới gia đình anh Giáp Văn Chung.

Khó khăn nhất là anh Chung không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị vô cùng tốn kém. Mỗi ngày, gia đình phải chi hơn 20 triệu đồng cho việc chữa trị.

Cảm thương trước hoàn cảnh bi đát, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ anh Chung số tiền 77.036.188 đồng thông qua quỹ báo và đã được Báo VietNamNet chuyển tới gia đình.

Nhờ sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia cùng sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, anh Chung đã qua cơn nguy kịch và dần bình phục. Hiện nay, anh đã được xuất viện về nhà.

Chị Nguyễn Thị Yến (vợ anh Chung) cho biết: Anh Chung xuất viện nhưng vẫn phải thường xuyên đến bệnh viện thăm khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

“Nhờ tấm lòng hảo tâm của mọi người đã kịp thời chia sẻ, giúp đỡ, với số tiền này chồng tôi có thêm cơ hội điều trị và mua thuốc. Ân tình này gia đình chúng tôi không bao giờ quên được”, chị Yến xúc động chia sẻ.