MS 2025.273

Ông Nguyễn Viết Lộc (SN 1965, trú tại tỉnh Ninh Bình) vốn mắc bệnh tâm thần kinh niên nhiều năm nay, thường xuyên đi lang thang khắp nơi mà không biết mình đi đâu, làm gì. Người vợ già Phạm Thị Lan (SN 1958) đã bao năm vất vả gồng gánh, vừa lo ruộng đồng, vừa chăm chồng bệnh. Sức khỏe yếu, nhưng bà vẫn tần tảo làm việc mong có đồng ra đồng vào nuôi sống cả hai. Thế nhưng, dường như số phận vẫn chưa buông tha họ.

Cả cuộc đời bị bệnh tật đeo bám, giờ ông Nguyễn Viết Lộc lại gặp tai nạn giao thông tính mạng nguy kịch.

Sáng 24/9 vừa qua, khi ông Lộc đang đi lang thang gần nhà, một chiếc ô tô bất ngờ lao tới, tông trực diện khiến ông bất tỉnh. Ông được đưa vào Bệnh viện Quân y 5 ở tỉnh Ninh Bình cấp cứu. Tại đây, ông được các bác sĩ truyền khẩn cấp 1.400 ml máu nhóm A+. Tuy nhiên, tình trạng quá nặng buộc ông phải chuyển gấp ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tại đây, để giữ mạng sống cho bệnh nhân, các bác sĩ buộc phải cắt cụt chân phải đến tận đùi. Ngoài ra, ông còn bị gãy xương bàn tay và ngón tay phải, kèm theo xuất huyết tiêu hóa nặng, khiến việc điều trị ngày càng khó khăn. Đến nay, tình trạng của ông Lộc vẫn hết sức nguy kịch.

Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, bà Lan gần như kiệt sức. Toàn bộ số tiền 50 triệu đồng vay mượn khắp nơi đã tiêu hết vào chi phí phẫu thuật và thuốc men.

Tai nạn nghiêm trọng khiến ông Lộc phải cắt cụt một bên chân

Người phụ nữ gần 70 tuổi gầy gò, rưng rưng nói: “Chồng tôi mắc bệnh tâm thần nhiều năm, giờ lại bị tai nạn mất chân. Con gái lấy chồng xa, cuộc sống cũng khó khăn nên chẳng giúp được gì. Giờ trong túi tôi chẳng còn đồng nào, không biết rồi sẽ phải làm sao...”.

Gia đình ông Lộc hiện chỉ còn biết sống nhờ vào tiền trợ cấp khuyết tật ít ỏi. Bà Lan ngày ngày xin từng suất cơm từ thiện để cầm cự qua ngày. Chi phí điều trị cho chứng xuất huyết tiêu hóa của ông ước tính lên tới 15–20 triệu đồng mỗi ngày, con số quá lớn với một gia đình nghèo, già yếu và không còn khả năng lao động.

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức cho biết: “Bệnh nhân Nguyễn Viết Lộc, 60 tuổi, có tiền sử tâm thần, nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng do tai nạn giao thông. Gia đình bệnh nhân đặc biệt khó khăn, hiện đã vay mượn 50 triệu đồng để điều trị nhưng vẫn chưa đủ chi phí”.

Gia đình nghèo khó, bà Lan bất lực vì không có tiền tiếp tục chạy chữa cho chồng.

Giờ đây, giữa những ngày tháng cùng cực, người vợ già ấy vẫn bám trụ bên giường bệnh, chỉ mong chồng qua khỏi cơn nguy kịch. Hiện gia đình ông Nguyễn Viết Lộc đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để có thể tiếp tục điều trị, giành giật sự sống cho ông.