MS 2025.270

Sáng 31/8, khi chị Nguyễn Thị Liên (SN 1978) vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô con gái út Nguyễn Quỳnh Chi (SN 2016) thì tai nạn bất ngờ xảy ra. Do rò rỉ khí gas, khi bật bếp, một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm căn bếp nhỏ. Chị Liên bị lửa bén cháy khắp người, còn bé Chi cũng bị bỏng nặng toàn thân.

Hai mẹ con chị Liên bị bỏng nặng, phải chịu đựng những cơn đau nhức hành hạ mỗi ngày.

Nghe tiếng nổ, anh Đằng đang ở gian ngoài lao vào cứu vợ con, nhưng sức nóng khủng khiếp khiến anh cũng bị bỏng vùng mặt và tay. Người dân xung quanh hô hoán nhau dập lửa, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Sau sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sông Hồng, cả ba được chuyển thẳng ra Viện Bỏng quốc gia trong tình trạng nguy kịch.

Hiện, chị Liên bị bỏng tới 65% diện tích cơ thể ở độ II, III, nhiều vùng tổn thương sâu và phải trải qua nhiều lần phẫu thuật ghép da. Do chị mắc bệnh tiểu đường nên quá trình điều trị của chị thêm phần khó khăn.

Còn bé Chi, mới 10 tuổi, cũng bị bỏng 35% diện tích cơ thể, đã trải qua hai ca phẫu thuật ghép da nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn. Mỗi ngày, hai mẹ con phải chịu đựng những cơn đau nhức và nguy cơ nhiễm trùng thường trực.

Con gái chị Liên, bé Nguyễn Quỳnh Chi cũng bị bỏng nặng toàn thân sau sự cố nổ bình gas.

Gia đình anh Đằng vốn làm nghề gốm, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải sinh hoạt. Giờ đây, sau vụ hoả hoạn, ngôi nhà bị thiêu rụi, tài sản mất hết, trong khi chi phí điều trị của vợ con đã vượt quá 200 triệu đồng, tất cả đều là tiền vay mượn. Dù có bảo hiểm y tế, nhưng do vết thương nặng, chị Liên và bé Chi phải mua nhiều loại thuốc ngoài danh mục, có ngày tiền thuốc lên tới hơn 10 triệu đồng.

Ngồi trong hành lang bệnh viện, anh Đằng nghẹn ngào: “Vợ con tôi bị bỏng nặng, chi phí điều trị tốn kém quá sức. Giờ nhà chẳng còn gì, tiền cũng hết, không biết rồi những ngày tới sẽ ra sao...”.

Trao đổi với PV Báo VietNamNet, ông Phạm Anh, Trưởng thôn 2, xã Bát Tràng cho biết: “Gia đình anh Đằng thuộc diện khó khăn ở địa phương. Sau vụ hoả hoạn, hai mẹ con chị Liên bị bỏng nặng đang cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia. Rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Chị Nguyễn Thị Liên bị bỏng nặng phải điều trị cấp cứu lâu dài

Hiện gia đình anh Nguyễn Bạch Đằng đang rơi vào bế tắc, không còn khả năng chi trả chi phí điều trị cho vợ và con gái. Mọi sự sẻ chia, dù nhỏ, đều là nguồn động viên to lớn, giúp họ vượt qua giai đoạn khốn khó này.