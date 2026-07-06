Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Ban đầu, các triệu chứng dễ nhầm lẫn với bệnh lý tim mạch hoặc hô hấp. Tuy nhiên, kết quả thăm khám, chẩn đoán hình ảnh và nội soi xác định người bệnh bị vỡ thực quản 1/3 dưới - vị trí khó tiếp cận và xử trí phức tạp.

Bác sĩ cho biết đây là trường hợp bị vỡ thực quản tự phát (hội chứng Boerhaave), một dạng tai biến tiêu hóa tối cấp có tỷ lệ tử vong rất cao nếu chẩn đoán muộn.

Bác sĩ phẫu thuật qua đường bụng để khâu lại thực quản cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ngày 6/7 cho biết ê-kíp đã lựa chọn phẫu thuật qua đường bụng để khâu lại thực quản. Đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi đánh giá chính xác vị trí tổn thương và phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật viên cùng ê-kíp gây mê hồi sức.

Sau 5 ngày phẫu thuật, người bệnh đã hồi phục tốt, có thể tập ăn trở lại qua đường miệng.

Các bác sĩ cảnh báo, hội chứng Boerhaave thường xảy ra sau khi bệnh nhân uống nhiều rượu, nôn dữ dội làm tăng áp lực đột ngột gây rách, vỡ thực quản. Triệu chứng ban đầu có thể chỉ là đau ngực, khó thở, nấc cụt nên rất dễ bị bỏ qua.

Nếu sau uống rượu xuất hiện nôn liên tục, đau ngực, khó thở hoặc nấc cụt kéo dài, người bệnh cần được đưa đến ngay cơ sở y tế chuyên sâu để được cấp cứu kịp thời.