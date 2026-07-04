Bệnh nhi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu trong tình trạng sốt cao, đau họng, nuốt đau, ứ đọng đờm dãi, cứng cổ, hạn chế vận động cổ. Gia đình cho biết 2 ngày trước đó, trẻ bị hóc xương cá nhưng phụ huynh không đưa con đi viện mà tự chữa bằng mẹo dân gian.

Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhi hóc dị vật thực quản và áp xe thực quản. Trẻ được bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng gây mê gắp dị vật là mảnh xương cá dài 2cm. Đây là thủ phạm gây áp xe, khiến vùng cổ người bệnh sưng nề, gây khó khăn cho điều trị. Sau khi gắp dị vật, trẻ nhập viện nội trú để điều trị áp xe thực quản.

Bệnh nhi được gây mê để nội soi gắp dị vật. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Nguyễn Thành Luân, Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, khuyến cáo người dân nếu bị hóc dị vật cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra, điều trị kịp thời.

Khi bị hóc xương cá, không ít gia đình tin vào mẹo dân gian như nuốt vội nắm cơm nóng, ngậm viên vitamin C sủi hay vài ngụm nước chua mong xương trôi đi nhanh hơn. Nhưng những thói quen tưởng chừng vô hại ấy đôi khi lại là khởi đầu của những nguy cơ rất nghiêm trọng, có thể khiến dị vật mắc sâu hơn, gây ra biến chứng nặng nề như thủng thực quản, thủng dạ dày, dị vật đâm vào các mạch máu lớn, áp xe thực quản...

Nuốt cơm, uống nước chanh, giấm hay ngậm vitamin C sủi đều không có tác dụng làm tan dị vật. Ngược lại, các chất có tính acid hoặc tạo sủi bọt có thể gây kích ứng, bỏng niêm mạc vùng họng - thanh quản, dẫn đến phù nề. Trong nhiều trường hợp, phù nề diễn tiến nhanh và có thể gây tắc nghẽn đường thở, đe dọa tính mạng người bệnh.