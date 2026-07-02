Ông Q.X.G. (41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đang có chuyến du lịch tại Việt Nam. Trong thời gian này, ông xuất hiện tình trạng ăn vào nôn ra, tiêu chảy nhiều lần, kèm sốt và mệt mỏi.

Cho rằng chỉ bị rối loạn tiêu hóa thông thường, người đàn ông nghỉ ngơi và tự theo dõi tại nơi lưu trú. Sau 3 ngày, ông vẫn thấy khát nhiều, môi khô, da khô, mệt lả và gần như không đi tiểu suốt hai ngày. Khi đó, ông G. mới đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực (Thanh Hóa) cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhân đã trong tình trạng mất nước nặng, tim đập nhanh, máu cô đặc và chức năng thận suy giảm nghiêm trọng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinin máu tăng lên 541 µmol/L, cao gấp nhiều lần mức bình thường ở nam giới (dưới 110 µmol/L), phản ánh thận bị tổn thương nặng. Mức lọc cầu thận còn khoảng 10% chức năng bình thường.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Các bác sĩ cho biết, nếu chức năng thận tiếp tục suy giảm, kali có thể tăng nhanh, gây rối loạn nhịp tim nguy hiểm, thậm chí phải lọc máu cấp cứu. Ông G. được chẩn đoán nhiễm trùng, ngộ độc thực phẩm gây mất nước nặng, cô đặc máu và suy thận cấp do giảm thể tích tuần hoàn.

Người bệnh được bù dịch tích cực, điều chỉnh rối loạn điện giải và theo dõi sát. Từ tình trạng gần như vô niệu kéo dài, bệnh nhân dần tiểu trở lại bình thường, hết sốt, hết nôn, các chỉ số chức năng thận cải thiện rõ rệt. Đến ngày 2/7, sức khỏe ổn định, ăn uống được và dự kiến sớm xuất viện.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tuân - Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực (Thanh Hóa) không ít người chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng như nôn, tiêu chảy, sốt hoặc mệt mỏi trong những ngày nắng nóng hoặc khi đi du lịch.

Mất nước kéo dài nhưng không được bù dịch đầy đủ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều cơ quan, trong đó thận rất dễ bị tổn thương.

Bác sĩ Tuân khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu như nôn nhiều, tiêu chảy kéo dài không cải thiện, khát nước liên tục, môi và da khô, tiểu ít hoặc gần như không đi tiểu, mệt mỏi, chóng mặt, tim đập nhanh hoặc sốt kéo dài.

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