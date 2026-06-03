Sáng 3/6, căn nhà của anh Nguyễn Hoài Nam (38 tuổi) ở thôn Đại Đồng, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh phủ kín không khí tang thương. Trước cổng, tờ cáo phó thông báo lễ tang của vợ là chị Phạm Thị Hồng Nh. (35 tuổi) và con gái Nguyễn Thùy D. (5 tuổi) khiến nhiều người không khỏi đau xót.

Mẹ con chị Nh. là 2 trong số 4 nạn nhân trong vụ lật thuyền xảy ra chiều 2/6 trên sông Ngàn Phố, đoạn qua thôn Vũng Tròn, xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh).

Bên trong ngôi nhà nhỏ, người thân tất bật chuẩn bị hậu sự. Tiếng khóc xen lẫn những lời động viên, chia sẻ của bà con, hàng xóm khiến không khí càng thêm nặng trĩu.

Anh Nam bên di ảnh vợ con.

"Suốt quãng đường, tôi chỉ mong đó là sự nhầm lẫn"

Đứng lặng trước di ảnh vợ con để đón người đến viếng, anh Nguyễn Hoài Nam vẫn chưa hết bàng hoàng trước biến cố đau lòng vừa xảy đến với gia đình.

Chỉ sau một buổi chiều, gia đình anh Nam mất đi cùng lúc người vợ, con gái nhỏ và hai cháu ruột.

Anh Nam cho biết, vợ chồng anh kết hôn năm 2016 và có hai con gái là Nguyễn T.L. (9 tuổi) và Nguyễn Thùy D. Gia đình đang sống ở nhà tập thể của cơ quan nơi anh chị làm việc tại Ninh Bình.

Sau khi kết thúc năm học, ngày 31/5, chị Nh. đưa hai con về quê Hà Tĩnh nghỉ hè. Còn anh Nam ở lại Ninh Bình làm việc, dự định thu xếp công việc rồi sẽ về quê sau.

"Mấy ngày qua gia đình vẫn gọi điện cho nhau bình thường. Dịp hè này, vợ chồng tôi dự tính cho các con ở quê nội một tháng, quê ngoại một tháng để thăm ông bà. Không ai ngờ chuyến về quê lần này lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy", anh Nam nghẹn ngào.

Chỉ sau một buổi chiều, anh Nam mất cùng lúc vợ, con và hai cháu ruột.

Anh Nam kể, chiều 2/6, chị Nh. đưa hai con gái cùng ba cháu ruột là Phạm Quỳnh A. (12 tuổi) và Phạm Minh Th. (10 tuổi) về quê ngoại ở xã Sơn Kim 1 để chơi. Sau đó, cả 6 người ra sông Ngàn Phố, cách nhà bà ngoại khoảng 300m để vui chơi, tắm mát.

Khoảng 18h cùng ngày, khi đang làm việc tại Ninh Bình, điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông. Ở đầu dây bên kia là tiếng khóc nấc của con gái lớn: "Bố ơi! Mẹ và em, cùng anh chị chết đuối rồi...".

Nghe con báo tin, anh Nam chết lặng. Ban đầu, anh không tin những gì mình vừa nghe thấy. "Tôi hỏi lại con nhiều lần vì nghĩ cháu hoảng loạn nên nói nhầm. Nhưng rồi người thân liên tục gọi điện báo tin. Lúc đó chân tay tôi rụng rời", anh kể.

Ngay trong đêm, anh Nam tức tốc ra bến, bắt xe khách về quê để lo tang sự cho vợ con. "Suốt quãng đường về, tôi chỉ mong đó là sự nhầm lẫn, mong vợ con, các cháu được cứu sống. Nhưng khi về đến nơi thì mọi thứ đã an bài", anh Nam xót xa nói.

Cháu L. vẫn chưa hết bàng hoàng sau biến cố khiến mẹ, em gái và anh chị họ tử vong.

Chỉ còn một người con sống sót

Nằm cách nhà em gái Phạm Thị Hồng Nh. khoảng 50km là ngôi nhà của gia đình anh Phạm Văn Tuyến (39 tuổi) - bố của nạn nhân là Phạm Quỳnh A. và Phạm Minh Th.

Gia đình anh Tuyến có ba người con. Theo người thân, chiều hôm đó, các cháu cùng cô ruột là Hồng Nh. ra sông Ngàn Phố chơi. Trong lúc ngồi lên chiếc thuyền nhôm của ngư dân neo gần bờ để chụp ảnh, vui chơi, không may thuyền bị lật khiến 4 người tử vong.

Phát hiện sự việc, các cháu còn lại đứng trên bờ hoảng hốt chạy về gọi người lớn đến ứng cứu, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Một người thân của gia đình anh Tuyến nghẹn ngào nói: "Cả ba người con của anh Tuyến đều có mặt hôm đó. Nhưng chỉ một cháu đứng trên bờ nên may mắn sống sót, còn hai cháu theo cô Nh. xuống sông thì gặp nạn. Mất mát quá lớn, không ai có thể ngờ sau một buổi chiều, gia đình chúng tôi cùng lúc mất đi 4 người thân".

Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh: CTV

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Sơn Kim 1 cho biết, sự việc xảy ra trên địa bàn khiến 4 người tử vong là biến cố rất đau lòng.

Theo lãnh đạo địa phương, nơi xảy ra vụ đuối nước nằm cách nhà mẹ đẻ của chị Nh. khoảng 300m. Khu vực này nước rất sâu và đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Tuy nhiên, có lẽ do không nắm rõ đặc điểm địa hình sông nước tại địa phương, chị Nh. trong lần về thăm gia đình đã cùng các cháu ra đây chơi và xảy ra sự việc thương tâm.