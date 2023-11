Trao đổi với VietNamNet chiều nay (15/11), ông Trần Quốc Thắng - Chủ tịch UBND phường Hương Vinh (TP Huế, tỉnh TT-Huế) cho biết, chính quyền đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm một thiếu nữ bị nước lũ cuốn, mất tích.

Mưa lớn kèm nước sông Hương dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Huế bị nước lũ chia cắt

Theo thông tin ban đầu, sáng 15/11, có 6 người dân từ phường Hương Sơ, TP Huế đi cùng 1 chiếc thuyền do chị H.T.B. (SN 1983) và con gái là N.T.H. (SN 2005, cùng trú phường Hương Sơ) chèo lái, đến chợ Phú Hậu (TP Huế) để mua lương thực tích trữ.

Sau khi mua sắm tại chợ, 8 người tiếp tục đi thuyền trở về nhà. Khi đi qua khu vực Đập Hậu (thuộc phường Hương Vinh), bất ngờ gặp nước lũ chảy xiết khiến thuyền bị lật, cả người 8 người rơi xuống dòng nước lũ.

Ghe thuyền là phương tiện chủ yếu được người dân dùng để đi lại mỗi khi Huế ngập lụt

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phường Hương Vinh đã khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu được 6 người, tuy nhiên chị H.T.B. cùng con gái đều mất tích.

Đến đầu giờ chiều nay, sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy chị B. trong tình trạng đã tử vong nghi do đuối nước.

Được biết, gia đình chị B. có hoàn cảnh khó khăn. Từ sáng nay, nhận thấy trên địa bàn TP Huế mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập nên chị B. cùng con gái lấy thuyền đi chở khách để kiếm thêm thu nhập thì không may gặp nạn.

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh TT-Huế, trong 24 giờ qua, địa phương này đã có mưa to, có nơi rất to, lượng mưa một số nơi như sau: Truồi 673,2mm, Huế 435,2mm, Kim Long 411mm, Phong Điền 263 mm, Bạch Mã 654,8 mm, Nam Đông 623,8mm, Tà Lương 220,6mm…

Dự báo từ trưa 15/11 đến ngày 17/11, tại tỉnh TT-Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 150-400mm, có nơi trên 500mm; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 2, cấp 3…

Mưa lớn có thể gây ra lũ lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ ở các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, vùng đồi núi thị xã Hương Thủy…