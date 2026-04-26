Theo hồ sơ chiến dịch số 26V252000 của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), các xe thuộc diện ảnh hưởng gồm Outlander sản xuất từ 2014-2020 và Outlander PHEV từ 2018-2022. Nguyên nhân được xác định là xy-lanh của ty khí nén cửa cốp có thể bị ăn mòn từ bên trong, dẫn tới mất áp suất, thậm chí nứt vỡ hoặc không giữ được cửa, khiến cốp sau có thể sập xuống bất ngờ.

Rủi ro này đặc biệt nguy hiểm nếu người dùng đang đứng phía dưới, có thể gây chấn thương vùng đầu, tay hoặc với trẻ nhỏ. Lỗi được xếp vào nhóm kết cấu thân xe, với mã nội bộ của hãng là SR-26-001.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu vấn đề này được ghi nhận. Đợt triệu hồi mới là phần mở rộng từ chiến dịch trước đó, khi phạm vi xe bị ảnh hưởng được xác định lớn hơn ban đầu – kịch bản thường thấy trong các cuộc điều tra lỗi kỹ thuật.

Lò xo cửa cốp xe Mitsubishi Outlander có thể bị gãy khiến cửa cốp rơi xuống đầu

Hãng sẽ thay thế miễn phí cả hai ty chống cửa cốp (trái và phải). Thư thông báo dự kiến gửi tới khách hàng từ ngày 17/6/2026, trong khi hệ thống tra cứu số VIN trên trang của NHTSA sẽ cập nhật từ ngày 3/6/2026.

Trong thời gian chờ đợi, người dùng được khuyến cáo chú ý các dấu hiệu cảnh báo sớm như: cửa cốp tự tụt xuống, không giữ được vị trí mở hoặc phát ra tiếng xì. Khi xuất hiện hiện tượng này, không nên đứng trực tiếp dưới cửa cốp và cần chống đỡ bằng vật chắc chắn trước khi thao tác ở khoang hành lý.

Người dùng có thể chủ động liên hệ hãng hoặc tra cứu số VIN để kiểm tra xe có thuộc diện triệu hồi hay không. Đáng lưu ý, với các xe đã qua sử dụng, thông báo có thể không đến tay chủ xe hiện tại, do đó việc tự kiểm tra là cần thiết.

Dù không phải lỗi “ồn ào” như kẹt chân ga hay lỗi phanh, nhưng sự cố liên quan đến cửa cốp vẫn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nếu không được xử lý kịp thời.

Theo Motorbiscuit

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!