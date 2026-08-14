Nghi can 18 tuổi đã bị tạm giữ, lấy lời khai để phục vụ điều tra.

Trước đó, khoảng 20h ngày 13/8, người dân nghe tiếng truy hô, kêu cứu trong một con hẻm trên đường Tân Chánh Hiệp 16, phường Trung Mỹ Tây. Khi chạy đến, họ phát hiện cô gái nằm gục giữa đường, trên người có nhiều thương tích, bên cạnh là một nam thanh niên.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cô gái trẻ bị đâm tử vong. Ảnh: N.T

Người thanh niên nhận là bạn trai của cô gái, thừa nhận đã dùng hung khí đâm nạn nhân và nhờ người dân hỗ trợ đưa cô đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó tử vong.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt, đưa nghi can về trụ sở làm việc và phong tỏa hiện trường để điều tra.

Theo người dân địa phương, nghi can và nạn nhân không sinh sống tại khu vực. Cả hai đi xe máy đến con hẻm để nói chuyện, sau đó xảy ra cự cãi rồi dẫn đến vụ việc.