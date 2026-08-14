Hiện Công an xã Bà Điểm, TPHCM đã tiếp nhận trình báo và đang hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Tuệ (SN 1974) để tìm kiếm hai con của ông mất liên lạc từ nhiều ngày nay.

Theo ông Tuệ, hai con của ông, là Nguyễn Minh Đức (SN 2004) và Nguyễn Minh Tâm (SN 2015) đã mất liên lạc từ ngày 11/8 đến nay, vẫn chưa có thông tin gì.

Hai anh em Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Minh Tâm mất liên lạc với gia đình trong nhiều ngày nay. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ông Tuệ cho biết, sáng 11/8, Đức rời nhà đi làm như bình thường. Nơi làm của Đức ở đường Nguyễn Ảnh Thủ, trong cùng xã.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Tâm cũng rời nhà, nói là đi tập xe đạp.

Theo ông Tuệ, thường ngày, Đức đi làm về sẽ cùng em trai đi tập xe đạp. Chiều 11/8, chưa thấy Đức về nên Tâm xin gia đình đi tập xe một mình.

Đến tối, gia đình không thấy hai anh em về nên liên lạc khắp nơi, tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Hôm sau (12/8) gia đình ông Tuệ đã trình báo công an địa phương về vụ việc hai anh em cùng mất tích trong một ngày.

Ông Tuệ khẳng định, hai anh em Đức và Tâm khi rời nhà không có gì bất thường. Đáng nói, Đức có sử dụng điện thoại. Khi hai anh em mất liên lạc, gia đình có gọi vào số điện thoại của Đức, nghe có đổ chuông nhưng không ai bắt máy.

Gia đình mong mỏi, ai có thông tin về anh em Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Minh Tâm có thể báo về số điện thoại của cha là 0908.496.402 (ông Nguyễn Văn Tuệ ).