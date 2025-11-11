MS 2025.305

Hơn nửa tháng nay, căn nhà nhỏ đơn sơ của vợ chồng anh Bùi Văn Ước (SN 1986) ở xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình luôn bao trùm không khí buồn bã. Cuộc sống vốn khó khăn nay lại thêm kiệt quệ khi anh gặp tai nạn nghiêm trọng, đối diện nguy cơ tàn phế vĩnh viễn.

Anh Ước mắc bệnh teo cơ bẩm sinh từ nhỏ, sức khỏe yếu nên không thể làm những công việc nặng nhọc. Dẫu vậy, anh vẫn luôn kiên cường vươn lên. Sau khi nên duyên với chị Nguyễn Thị Láng (SN 1982), hai anh chị sinh được 4 người con.

Cách đây 14 năm, căn bệnh trở nặng, buộc anh phải cắt cụt chân phải để giữ lại tính mạng. Không đầu hàng số phận, anh vay mượn 80 triệu đồng để lắp chân giả, quyết tâm tiếp tục lao động như bao người khác.

Hàng ngày, anh đi làm công nhân may gần nhà, còn chị Láng ở nhà làm ruộng, chăm con. Sức khỏe hạn chế khiến thu nhập của anh chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng. Số tiền này phải thu vén khéo mới đủ trang trải sinh hoạt cho gia đình 6 người.

Anh Ước có nguy cơ mất thêm chiếc chân còn lại do chấn thương nặng đang bị hoại tử

Khoảng 20h ngày 25/10 vừa qua, trên đường đi làm về, anh Ước không may mất lái, ngã xe và bị thương nghiêm trọng. Anh được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Tại đây, bác sĩ cho biết anh bị gãy xương chày chân trái, tổn thương động mạch kheo và động mạch chày sau.

Từ đó đến nay, anh đã phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật liên tiếp: ngày 26/10 phẫu thuật khớp gối, ngày 30/10 phẫu thuật do tắc mạch máu và ngày 4/11 phẫu thuật cắt bỏ phần thịt bị hoại tử.

Tổng cộng anh đã truyền máu 9 lần do tổn thương động mạch, sức khỏe suy yếu nghiêm trọng. Máu vẫn rò rỉ ra ngoài ở bắp chân khiến anh thường xuyên phải dùng thuốc giảm đau mạnh. Đáng tiếc, phần bắp chân trái của anh đã bị cắt bỏ do hoại tử nặng.

Những ngày túc trực trong bệnh viện, chị Láng gần như kiệt sức. Chị vừa chăm chồng, vừa lo cho 4 đứa con ở nhà: con lớn 17 tuổi, con thứ hai 16 tuổi, con thứ ba 12 tuổi và con út mới 7 tuổi.

Tình cảnh của anh Ước lúc này đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Giọng nghẹn lại, chị chia sẻ: “Điều tôi mong muốn duy nhất là giữ được chân còn lại cho chồng tôi để anh ấy có thể sinh hoạt như trước đây. Các con ở nhà ngày nào cũng hỏi bao giờ bố về mà tôi chẳng biết trả lời sao. Mỗi ngày thấy chân anh ấy vẫn chảy máu, phải truyền máu liên tục, tôi đau lòng lắm”.

Chị Láng chia sẻ, từ khi anh Ước nằm viện, gia đình phải vay mượn hơn 60 triệu đồng để chi trả viện phí và các cuộc phẫu thuật. Lúc này, túi đã cạn kiệt chẳng còn đồng nào, trong khi anh sắp phải mổ lần thứ 4.

Bác sĩ cho biết, quãng đường điều trị và phục hồi sau mổ của anh Ước còn rất dài, chi phí rất tốn kém, khiến chị Láng không biết bấu víu vào đâu.

Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Bùi Văn Ước nhập viện ngày 25/10 trong tình trạng gãy hở III C mâm chày trái, tổn thương động mạch kheo và động mạch chày sau. Bệnh nhân có tiền sử teo cơ bẩm sinh, đã cắt cụt một bên chân cách đây 14 năm. Hiện bệnh nhân đã mổ 3 lần, chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật thứ 4 nhưng gia đình khó khăn, không còn khả năng xoay xở.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Bùi Văn Ước

Hiện tại, gia đình anh Ước đang rất cần sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm để có thể tiếp tục điều trị, giữ lại chân cho anh và duy trì cuộc sống của cả gia đình.