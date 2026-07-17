Ngày 17/7, Công an TP Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ xã Dầu Tiếng, TPHCM) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2026, Tuấn và chị Đ.T.H. (38 tuổi, ngụ phường Bình Phước) nảy sinh quan hệ tình cảm.

Sau một thời gian chung sống, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Tối 5/7, Tuấn hẹn chị H. gặp mặt để nói chuyện, giải quyết khúc mắc trong mối quan hệ.

Trong lúc gặp nhau, hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã. Sau đó, Tuấn dùng kéo đâm nhiều nhát vào vùng ngực chị H. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Phòng CSHS Công an TP Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm. Tuấn sau đó bị lực lượng công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.