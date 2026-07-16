Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ Huỳnh Công Thuận (SN 2003) và Huỳnh Hữu Vũ Luân (SN 2002, cùng ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

2 đối tượng bị bắt giữ cùng với tang vật vụ cướp. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 6/7, anh P.V.S. (SN 1984, ngụ xã Vĩnh Tuy) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường kênh Bộ Đội hướng ra Quốc lộ 91 để tìm nhà trọ nghỉ qua đêm thì không may bị trượt ngã.

Đúng lúc này, Thuận chở Luân chạy ngang qua, giả vờ dừng xe giúp đỡ anh S. rồi đi cùng nạn nhân ra hướng Quốc lộ 91 tìm nhà trọ. Tuy nhiên, trên đường đi, Thuận bàn với Luân chặn xe anh S. để cướp.

Theo sự phân công, Luân điều khiển xe máy chặn đầu xe của anh S., còn Thuận tiến đến tắt máy, rút chìa khóa rồi nắm cổ áo, ép nạn nhân giao tiền và điện thoại cá nhân.

Đường vắng, bị tấn công bất ngờ, anh S. buộc phải đưa điện thoại cho các đối tượng. Sau đó, lợi dụng lúc Thuận mất cảnh giác, anh giật lại điện thoại của mình rồi bỏ chạy vào khu dân cư, đồng thời tri hô cướp.

Thấy nạn nhân chạy vào nhà dân, Thuận và Luân không tiếp tục truy đuổi. Cả hai lấy luôn xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Đến ngày 12/7, anh S. đến Công an xã Vĩnh Thạnh Trung trình báo vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định hai nghi phạm và mời về làm việc. Tại cơ quan điều tra, Thuận và Luân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.