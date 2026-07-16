Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Đại (SN 1987, ngụ phường Dĩ An, TPHCM) - đối tượng cầm đầu; Phạm Thị Phương (SN 1978); Chu Văn Thanh (SN 1976, chồng Phương); Chu Văn Hữu (SN 1998, con trai Phương) và Đậu Đức Minh (SN 1990, con rể Phương, cùng ngụ xã Vĩnh Lộc, TPHCM).

Hành tung bí ẩn tại vùng giáp ranh

Theo cơ quan điều tra, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM về chuyển hóa địa bàn, tăng cường đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và vi phạm an toàn thực phẩm, các đơn vị nghiệp vụ đã đẩy mạnh rà soát những lĩnh vực trọng điểm.

Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tang vật. Ảnh: CACC

Qua công tác nắm tình hình tại khu vực giáp ranh giữa TPHCM và tỉnh Tây Ninh, lực lượng công an phát hiện dấu hiệu của một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói phụ gia thực phẩm giả với quy mô lớn, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành. Chuyên án nhanh chóng được xác lập để đấu tranh, triệt phá.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Đại là đối tượng cầm đầu đường dây. Đại thu mua bột ngọt, hạt nêm và bột giặt không rõ nguồn gốc, sau đó đặt in bao bì, tem nhãn giả mạo các thương hiệu nổi tiếng để đánh lừa người tiêu dùng.

Khối lượng lớn hàng giả giả nhãn hiệu nổi tiếng. Ảnh: CACC

Toàn bộ hàng hóa được tập kết tại kho ở xã Vĩnh Lộc (TPHCM) do Phạm Thị Phương quản lý. Để che giấu hoạt động, Phương huy động cả gia đình tham gia. Chồng, con trai và con rể của Phương đảm nhận việc vận chuyển, vận hành máy đóng gói và phân phối hàng đến hơn 12 cửa hàng tạp hóa tại TPHCM và tỉnh Tây Ninh.

Đường dây hoạt động theo mô hình khép kín, chủ yếu liên lạc qua điện thoại và ứng dụng Zalo. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận hàng nhằm qua mặt cơ quan chức năng, gây nhiều khó khăn cho quá trình trinh sát.

Hơn 1,1 tấn bột ngọt giả suýt bị tung ra thị trường

Sau nhiều tháng thu thập chứng cứ, cuối tháng 4/2026, Ban chuyên án đồng loạt kiểm tra, khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 149,22kg bột ngọt giả nhãn hiệu nổi tiếng; 52,41kg hạt nêm giả thành phẩm; 547,99kg bột giặt giả; hơn 160kg nguyên liệu thô chờ sang chiết; cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn giả, máy ép nhiệt, phương tiện vận chuyển và triệt xóa hơn 12 điểm tạp hóa tiêu thụ hàng giả.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thu mua hơn 1,1 tấn nguyên liệu bột ngọt và khoảng 300kg nguyên liệu hạt nêm trôi nổi trên thị trường để sản xuất hàng giả. Toàn bộ số nguyên liệu này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chưa qua bất kỳ cơ quan kiểm định chất lượng nào.

Theo đánh giá của cơ quan công an, nếu không được ngăn chặn kịp thời, lượng phụ gia thực phẩm giả này có thể len lỏi vào thị trường, đe dọa trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng trong hàng chục nghìn bữa ăn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy xét các đầu mối cung cấp nguyên liệu, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các chủ cửa hàng tạp hóa đã tiêu thụ phụ gia thực phẩm giả.