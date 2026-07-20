Ngày 20/7, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Lê Thành Phong (65 tuổi, trú xã Suối Dầu, Khánh Hòa) để củng cố hồ sơ, điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, trưa 19/7, người dân xã Suối Hiệp đi làm rẫy thì phát hiện thi thể một người đàn ông trong tình trạng phân hủy nặng nên báo Công an.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp các đơn vị và Công an xã Suối Hiệp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là ông P.C. (62 tuổi, trú xã Suối Hiệp).

Nghi phạm Lê Thành Phong làm việc với công an. Ảnh: N.X

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng xác định Lê Thành Phong là nghi phạm liên quan vụ án. Tại cơ quan điều tra, Lê Thành Phong khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo đó, Lê Thành Phong và ông P.C. là bạn và cùng đi làm trầm hương. Sáng 17/7, hai người ngồi uống rượu tại xã Khánh Thành Nam thì xảy ra mâu thuẫn. Lê Thành Phong cho rằng ông P.C. có lời lẽ xúc phạm mẹ ruột mình, nên đã rút dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.