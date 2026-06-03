Vụ việc xảy ra tại một câu lạc bộ golf ở thị trấn Molesey, hạt Surrey (Anh) vào chiều 25/5. Cảnh sát được gọi tới hiện trường sau khi nhận được tin báo về hành vi phá hoại tài sản.

Theo lời kể của các nhân chứng, người đàn ông mang theo ba lô đã lấy một chiếc búa rồi liên tiếp đập vào kính chắn gió, cửa kính và cụm đèn của chiếc siêu xe Aston Martin. Đối tượng cũng làm hư hỏng phần mui của chiếc xe mui trần trước khi dùng sơn màu trắng phun dòng chữ "KẺ GIAN LẬN" cỡ lớn trên nắp ca-pô.

Hình ảnh được ghi lại sau vụ việc cho thấy nhiều mảng kính vỡ văng khắp thân xe, trong khi phần đầu xe phủ đầy sơn trắng. Theo đánh giá ban đầu của lực lượng chức năng, chiếc Aston Martin bị hư hỏng nghiêm trọng sau vụ phá hoại.

Một đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy nghi phạm rời khỏi hiện trường trong trang phục quần đùi, sau đó đi bộ về phía khu vực ven sông gần đó.

Khi cảnh sát có mặt, chủ sở hữu chiếc xe đang dắt hai con chó đi dạo gần hiện trường. Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng, đồng thời phong tỏa khu vực để phục vụ công tác điều tra. Các chuyên gia pháp y cũng được huy động nhằm thu thập dấu vết và chứng cứ liên quan.

Đại diện cảnh sát cho biết đơn vị nhận được cuộc gọi báo án vào khoảng 14h ngày 25/5 liên quan đến một vụ phá hoại xe tại khu vực Dillon Close, Molesey. Sau khi triển khai tìm kiếm quanh hiện trường, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được vị trí của nghi phạm.

Đến nay, chưa có trường hợp nào bị bắt giữ. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra động cơ vụ việc và kêu gọi những người có thông tin liên quan liên hệ với cơ quan chức năng để hỗ trợ làm rõ vụ án.

Theo một số nguồn tin địa phương, chiếc Aston Martin bị phá hoại có giá khoảng 250.000 bảng Anh (khoảng hơn 8,8 tỷ đồng) khi xuất xưởng, tương đương hơn 8,8 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại.

Theo Dailymail

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