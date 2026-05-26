Mới đây, cảnh sát tại Hyderabad (Ấn Độ) đã bắt giữ một người đàn ông sau khi anh này đăng video ghi lại cảnh lái chiếc Volkswagen Virtus GT với tốc độ hơn 200 km/h trên đường công cộng.

Theo các báo cáo địa phương, người bị bắt được xác định là Kothapalli Yashwanth Reddy, 32 tuổi, nhân viên một công ty tư nhân, sinh sống tại thị trấn Alkapur thuộc khu vực Puppalaguda, huyện Rangareddy.

Reddy lái chiếc Volkswagen Virtus GT mới mua lên tuyến đường vành đai ngoài (ORR) của Hyderabad. Toàn bộ hành trình được ghi lại bằng camera gắn trên đầu và sau đó đăng tải lên Instagram. Video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với lượng lớn lượt xem và chia sẻ, đồng thời thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng.

Trong đoạn video, tài xế cho biết mục tiêu là thực hiện một vòng chạy từ Narsingi và quay trở lại điểm xuất phát. Sau khi vào cao tốc, chiếc Virtus liên tục tăng tốc và đồng hồ hiển thị vận tốc tối đa lên tới 203 km/h.

Quá trình tăng tốc diễn ra trong khi chiếc sedan liên tục chuyển làn và vượt qua nhiều phương tiện khác. Theo hình ảnh ghi lại, mật độ giao thông trên tuyến đường này không quá đông vào thời điểm đó. Người lái xe thậm chí còn tỏ ra khá thoải mái, vừa điều khiển xe vừa hát theo nhạc khi phương tiện đang di chuyển ở tốc độ rất cao.

Volkswagen Virtus GT sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp, cho công suất 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Đây là mẫu sedan được nhiều người yêu xe ưa chuộng nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ.

Trong video, Reddy cho biết đây là lần đầu tiên anh đưa chiếc Virtus vượt mốc 200 km/h. Anh cũng nhận xét chiếc xe vận hành ổn định và có thể duy trì tốc độ cao khi vào cua. Người này nói rằng xe vẫn giữ làn tốt ngay cả khi ôm cua ở vận tốc khoảng 160 km/h.

Ở một số thời điểm, video cho thấy một chiếc Volkswagen Polo GT TSI màu đỏ vượt qua chiếc Virtus. Sau đó, tài xế Virtus tiếp tục tăng tốc để bám theo một chiếc Lamborghini đang lưu thông trên cùng tuyến đường. Cả hai phương tiện được cho là đều di chuyển với tốc độ vượt xa giới hạn cho phép.

Sự việc bắt đầu chuyển hướng khi sĩ quan tuần tra đường bộ Karingula Sairam nộp đơn khiếu nại liên quan đến hành vi chạy quá tốc độ của tài xế. Từ đơn tố cáo này, cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án dựa vào các quy định liên quan đến hành vi lái xe liều lĩnh hoặc bất cẩn gây nguy hiểm cho tính mạng và sự an toàn của người khác.

Quá trình điều tra cho thấy chiếc Volkswagen Virtus tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm chưa có biển số chính thức và chưa gắn thẻ thu phí điện tử FASTag. Xe chỉ mang biển đăng ký tạm thời với ký hiệu "TGTR2026".

Bằng cách kết hợp dữ liệu kỹ thuật và thông tin từ mạng xã hội, cảnh sát đã xác định được chủ sở hữu phương tiện và tiến hành bắt giữ người điều khiển. Trong quá trình thẩm vấn, Reddy khai rằng anh mua chiếc sedan này vào tháng 4 và thực hiện chuyến chạy tốc độ cao nhằm kiểm tra khả năng vận hành của xe.

Cơ quan chức năng sau đó đã tịch thu chiếc Volkswagen Virtus GT và cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi lái xe nguy hiểm trên đường công cộng. Vụ việc cũng làm dấy lên những tranh luận về xu hướng quay video chạy tốc độ cao để đăng mạng xã hội, bất chấp các nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông.

Theo Cartoq

