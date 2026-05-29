Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội Instagram, một chiếc Ferrari 812 Competizione phiên bản giới hạn đã gặp nạn trên một con đường chỉ có hai làn xe khi đang di chuyển tại Scotland. Không có đoạn video nào ghi lại khoảnh khắc va chạm, song hiện trường cho thấy chiếc siêu xe này đã chịu nhiều cú đâm liên tiếp, gây hư hại nặng cả phía trước, phía sau lẫn hai bên thân xe.

Ferrari 812 Competizione bị hư hại nghiêm trọng khiến việc phục hồi gần như không thể. Ảnh: AutoBlog

Trong đó, phần đầu xe gần như bị xé toạc hoàn toàn, nắp ca-pô, cản trước, đèn pha và các tấm ốp đều biến dạng nặng. Nhiều đường ống và ống dẫn kỹ thuật bị đứt gãy, trong khi các cửa hút gió bằng sợi carbon đã bị giật tung khỏi khối động cơ V12 6.5L hút khí tự nhiên vốn là "trái tim" làm nên danh tiếng của 812 Competizione.

Không dừng lại ở đó, kính chắn gió vỡ vụn, phần đuôi xe bị xé nát, chỉ còn trơ lại hai đèn hậu. Lốp sau bên lái rách toạc sau cú va chạm mạnh, túi khí trong khoang lái bung ra, cho thấy lực tác động lớn đến mức nào.

Tin tốt duy nhất của vụ việc là người điều khiển chiếc siêu xe Ferrari được cho là không bị thương, một kết cục may mắn giữa cảnh tan hoang của siêu xe hiếm bậc nhất thế giới.

Nhìn chung, mức độ hư hại nặng nề đến mức việc sửa chữa được cho là bất khả thi, dù chiếc xe có giá trị lên tới hơn 2 triệu USD (tương đương trên 50 tỷ đồng). Điều này đồng nghĩa, tổng số 999 chiếc Ferrari 812 Competizione còn tồn tại trên thế giới lại giảm thêm một chiếc.

Được biết chiếc xe gặp nạn thuộc sở hữu của một đại lý xe sang tại Hà Lan và từng xuất hiện trong nhiều video trực tuyến. Đáng chú ý, năm ngoái, kênh AutoTopNL đã cầm lái chiếc xe này trên đường cao tốc Autobahn, nơi nó dễ dàng đạt tốc độ hơn 330 km/h.

Khi đó, chiếc Ferrari gây ấn tượng mạnh với lớp sơn xanh mờ kết hợp sọc đua màu vàng nổi bật và trở thành “món hàng trong mơ” của giới sưu tầm siêu xe. Tuy nhiên, tất cả giờ chỉ còn là ký ức.

Khi giá trị của Ferrari 812 Competizione trên thị trường ngày càng leo thang, việc "biến mất" thêm một chiếc khiến mẫu siêu xe này càng trở nên hiếm hoi và đắt giá hơn bao giờ hết.

