MS 2025.252

Cách đây hơn 3 tuần, một tài xế xe ôm đã chở ông Dũng vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM trong tình trạng cứng hàm, toàn thân co giật liên tục. Không có người thân đi cùng, mọi thông tin ban đầu đều mù mờ. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán ông bị uốn ván nặng.

Không có người thân chăm sóc, ông Dũng vẫn được các y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM tận tình cấp cứu, điều trị.

Khi tiến hành cấp cứu, bác sĩ phát hiện trong người ông chỉ có một chiếc ví với khoảng 200 nghìn đồng, một chiếc điện thoại Samsung đời cũ và thẻ căn cước công dân mang tên Tô Văn Dũng (SN 1967, quê quán Bình Phước cũ).

Mặc dù không có người thân chăm sóc, ông vẫn được các y, bác sĩ tận tình cấp cứu, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc người lớn.

Bác sĩ Lưu Minh Khoa, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc người lớn, cho biết, ban đầu bệnh nhân phải sử dụng thuốc an thần, kháng sinh, huyết thanh và đặt ống nuôi ăn qua dạ dày. Do bệnh chuyển biến nặng, thường xuyên lên cơn co thắt, các bác sĩ đã phải mở khí quản để thở máy.

“Hiện tại bệnh nhân đã có thể giảm dần thuốc giãn cơ. Thời gian điều trị dự kiến thêm khoảng 2–3 tuần nữa, chi phí ước tính khoảng 100 triệu đồng. Đây là ca bệnh khó khăn vì bệnh nhân không có bảo hiểm y tế và không có người thân bên cạnh”, bác sĩ Khoa chia sẻ.

Thông tin từ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, sau khi mở được điện thoại và gọi cho số liên lạc gần nhất – người xe ôm đưa bệnh nhân đi cấp cứu – thì được biết ông Dũng làm bảo vệ ở Bình Dương, sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ.

Hơn một tháng trước, trên đường đi làm về, ông bị ngã. Khoảng một tuần sau, các dấu hiệu bệnh bắt đầu xuất hiện như cứng hàm, khó nói, toàn thân gồng giật. May mắn thay, người xe ôm tốt bụng đã kịp thời đưa ông đến bệnh viện.

Gần 1 tháng ông Dũng nằm viện, dù Phòng Công tác xã hội đã cố gắng liên hệ, tìm kiếm thân nhân theo địa chỉ thẻ căn cước công dân của ông nhưng vẫn chưa được.

“Ông Dũng hiện đang phải điều trị thời gian dài nên chi phí tốn kém, nhưng khả năng hồi phục rất cao. Qua Báo VietNamNet, chúng tôi mong ông sẽ tìm được người thân, được các nhà hảo tâm giúp đỡ để vượt qua bệnh tật, khó khăn”, đại diện Phòng Công tác xã hội nói.

Ông Dũng được bác xe ôm đưa vào cấp cứu trong tình trạng khó thở, gồng giật.

Hiện tại, ông Tô Văn Dũng vẫn đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật trong tình cảnh đơn độc, không người thân chăm sóc. Chi phí điều trị ước tính cả trăm triệu đồng, vượt quá khả năng của một người lao động nghèo.

Mọi sự chung tay giúp đỡ của quý bạn đọc gần xa sẽ là nguồn động viên to lớn, giúp ông Dũng có thêm cơ hội hồi phục sức khỏe và tiếp tục cuộc sống.