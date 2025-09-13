MS 2025.246

Trên giường bệnh khoa A12, Bệnh viện Quân y 175, cơ thể chị Đinh Thị Hoa (31 tuổi, quê Nghệ An) đang thoi thóp theo từng nhịp máy thở. Vây quanh giường bệnh là hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO) cùng nhiều thiết bị hồi sức tích cực. Sốt xuất huyết biến chứng nặng không chỉ đẩy chị vào cơn nguy kịch mà còn khiến gia đình trẻ rơi vào cảnh khánh kiệt.

Nhìn vợ rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, anh Hiếu không cầm được nước mắt.

Qua tấm kính phòng bệnh, anh Nguyễn Văn Hiếu (31 tuổi) nghẹn ngào nhìn vợ: “Hoa ơi, anh đây… mở mắt đi em, cố gắng tỉnh lại đi em, hai đứa con ở nhà nhớ em, khóc mãi thôi em ơi…”.

Anh Hiếu chia sẻ, anh là bộ đội công tác tại Gia Lai, còn vợ là giáo viên mầm non ở quê Nghệ An. Hai vợ chồng có 2 con nhỏ, bé 4 tuổi và bé 1 tuổi. Cuối năm 2024, chị Hoa may mắn thi đậu biên chế giáo viên ở ngôi trường gần nơi anh Hiếu đóng quân.

Vì cuộc sống chưa ổn định, anh chị gửi hai con nhỏ ở quê nhờ ông bà chăm sóc. Nào ngờ biến cố bất ngờ ập đến. Đầu tháng 8/2025, trong lúc dọn vệ sinh trường để chuẩn bị năm học mới, chị Hoa bị muỗi đốt. Nghĩ đơn giản, chị chỉ về bôi dầu gió. Một tuần sau, chị bắt đầu sốt cao, lơ mơ, nói sảng.

“Tôi lập tức đưa vợ đến Bệnh viện Vùng Tây Nguyên, nhưng do bệnh diễn biến nhanh và nghiêm trọng nên các bác sĩ yêu cầu chuyển gấp về Bệnh viện Quân y 175”, anh Hiếu kể.

Chị Hoa nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết, dẫn tới viêm cơ tim cấp, sốc tim, suy đa cơ quan.

Bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung, Bệnh viện Quân y 175, cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết, dẫn tới viêm cơ tim cấp, sốc tim, suy đa cơ quan. Bản thân sốt xuất huyết đã nặng, khi kèm viêm phổi, suy đa tạng thì nguy cơ tử vong càng cao”.

Gần một tháng qua, các bác sĩ phải chạy đua với tử thần để níu giữ sự sống cho chị Hoa. “Bệnh nhân còn quá trẻ, chúng tôi không đành lòng buông xuôi”, bác sĩ chia sẻ.

Hiện chị Hoa đang được thay huyết tương, thở máy, ECMO, lọc thận nhân tạo… Sau nhiều ngày điều trị tích cực, tri giác của chị có cải thiện, nhưng chi phí quá lớn. Dù có bảo hiểm y tế, đến nay tổng viện phí đã vượt 700 triệu đồng.

Theo bác sĩ, nếu diễn tiến khả quan, chị Hoa cần điều trị tích cực thêm khoảng 15 ngày, chi phí dự kiến hơn 200 triệu đồng. Nghe vậy, anh Hiếu bủn rủn tay chân.

Vợ chồng anh Hiếu cưới nhau mới 5 năm, sau đó sinh liền hai con nên kinh tế eo hẹp. Từ khi vợ nhập viện, họ hàng, đồng nghiệp, đơn vị đã gom góp giúp đỡ nhưng số tiền chẳng thấm vào đâu.

Một mình anh Hiếu vừa phải vay mượn bạn bè, đồng đội, vừa nhờ họ hàng ở quê giúp. Trong khi đó, chị Hoa đang trong giai đoạn nhiễm khuẩn đa kháng, phải dùng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, chi phí mỗi ngày khoảng 10 triệu đồng khiến anh kiệt quệ.

Từ ngày chị Hoa nhập viện đến nay, tổng viện phí đã vượt 700 triệu đồng. Số tiền quá lớn khiến gia đình không xoay xở nổi.

“Vợ tôi chưa đi dạy được buổi nào nên chưa có lương, còn đồng lương bộ đội của tôi hầu như gửi hết về quê để lo cho hai con và gia đình. Từ ngày vợ nhập viện, chi phí đội lên từng ngày, đến giờ gần cả tỷ đồng, tôi thật sự không còn cách xoay xở”, anh Hiếu nghẹn ngào.

Sau khi biết hoàn cảnh gia đình, Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Quân y 175) đã kết nối với Báo VietNamNet. Hy vọng qua nhịp cầu yêu thương, chị Hoa sẽ nhận được sự chung tay của những tấm lòng nhân ái, giúp chị có chi phí điều trị, sớm hồi phục để tiếp tục giấc mơ gieo mầm.