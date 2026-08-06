Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp sốc phản vệ độ III nguy kịch.

Bệnh nhân là ông P.C.H, có tiền sử chấn thương cột sống dẫn đến di chứng liệt hai chi dưới và từng thực hiện mở thông bàng quang trên xương mu.

Sau bữa ăn, ông H. đột ngột xuất hiện ban đỏ, ngứa toàn thân, khó thở, tình trạng diễn tiến nhanh nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ đã lập tức đánh giá tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, xác định đây là trường hợp phản vệ độ III và kích hoạt phác đồ điều trị chuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bệnh nhân được tiêm Adrenalin, truyền dịch, sử dụng corticoid cùng các thuốc chống dị ứng. Đồng thời, các xét nghiệm cần thiết cũng được triển khai nhanh chóng để theo dõi sát sao diễn biến và đánh giá sức khỏe toàn diện cho người bệnh.

Ông H. qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Kết quả thăm khám cùng các kiểm tra cận lâm sàng cho thấy, bệnh nhân bị sốc phản vệ nghi do thực phẩm. Tình trạng này diễn ra trên nền di chứng chấn thương cột sống, kết hợp các bệnh lý kèm theo gồm tăng lipid máu và nhiễm khuẩn tiết niệu.

Nhờ quy trình xử trí đúng phác đồ và cấp cứu kịp thời, sức khỏe của bệnh nhân H. đã cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân hồi phục tỉnh táo, các nốt ban ngứa biến mất, hết mệt, tình trạng khó thở giảm và các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định trước khi được xuất viện.

ThS.BS Hà Thế Linh, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, sốc phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng người bệnh. Tình trạng này xuất hiện do tiếp xúc với dị nguyên như thực phẩm, thuốc, vết côn trùng đốt hoặc các yếu tố khác, với diễn tiến nhanh chóng gây tổn thương tới nhiều cơ quan như hô hấp, da niêm mạc, tim mạch và tiêu hóa.

Bác sĩ Linh lưu ý thêm, biểu hiện thường gặp ở người bị sốc phản vệ bao gồm nổi mề đay toàn thân, khó thở dữ dội, đau quặn bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng, tụt huyết áp và choáng ngất. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất đóng vai trò quyết định trong xử trí cấp cứu thành công.