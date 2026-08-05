Cục An toàn thực phẩm cho biết, qua công tác hậu kiểm đã phát hiện sản phẩm Slimaura Care x3 đang được quảng cáo, bán công khai trên sàn thương mại điện tử Lazada dù chưa hề được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Trên sàn Shopee, sản phẩm này cũng xuất hiện kèm thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố số 838/2024/ĐKSP cấp ngày 23/02/2024. Tuy nhiên, sau khi tra cứu hệ thống dữ liệu, cơ quan chức năng xác định Cục An toàn thực phẩm không hề cấp giấy tiếp nhận đăng ký cho sản phẩm nêu trên theo số hiệu và thời gian đó.

Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo đến các sàn giao dịch cùng gian hàng liên quan, yêu cầu dừng ngay việc bán sản phẩm vi phạm, gỡ bỏ thông tin quảng cáo và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sản phẩm được rao bán trên sàn thương mại điện tử sáng 5/8. Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, để bảo vệ sức khỏe, quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng cũng như duy trì tính tuân thủ pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Lazada Việt Nam và Shopee khẩn trương rà soát lại toàn bộ hoạt động giao dịch các sản phẩm thực phẩm chức năng.

Các sàn thương mại điện tử này chỉ được phép kinh doanh những mặt hàng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký hoặc đã cập nhật thông tin công bố đầy đủ trên Hệ thống thông tin dữ liệu về an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế nhấn mạnh hai đơn vị phải lập tức ngừng kinh doanh và tháo dỡ toàn bộ thông tin đối với sản phẩm Slimaura Care x3.