Bệnh nhân N.T.M. (14 tuổi, trú tại Hải Phòng) vừa được các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phẫu thuật thành công, loại bỏ khối u tế bào khổng lồ vùng mũi xoang. Đây là loại u rất hiếm ở vùng đầu - mặt - cổ, chiếm dưới 2% tổng số ca bệnh. Dù đa phần có bản chất lành tính, khối u này lại có đặc tính xâm lấn tại chỗ dữ dội.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy khối u. Ảnh: BVCC

Từ tháng 11/2025, nam sinh bắt đầu xuất hiện tình trạng lồi mắt trái. Tuy nhiên, gia đình cho rằng con chỉ mắc các tật khúc xạ thông thường như cận thị, loạn thị nên không đưa đi kiểm tra.

Đến khoảng tháng 3 - 4/2026, bệnh nhân M. tiếp tục bị chảy máu cam nhưng người nhà vẫn nhầm tưởng do nóng trong hoặc căng thẳng ôn thi. Chỉ đến khi tần suất chảy máu tăng dần, gia đình mới đưa M. đi khám và phát hiện có khối u. Do bệnh nhân đang chuẩn bị thi vào lớp 10, gia đình đã xin hoãn can thiệp y tế.

Chỉ trong thời gian ngắn, khối u phát triển nhanh chóng, chèn ép khiến hốc mắt trái M. lồi hẳn ra ngoài, buộc phải chuyển tuyến cấp cứu lên Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

Khối u đã ăn lan nền sọ. Ảnh: BVCC

BSNT Nguyễn Toàn Thắng, Khoa Ung bướu cho biết, do phát hiện muộn, khối u đã có kích thước lớn, chèn ép hốc mắt và xâm lấn sâu vào động mạch cảnh, xoang hang - những cấu trúc giải phẫu tối quan trọng ở nền sọ. Nếu không phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn hoặc đe dọa tính mạng nếu vỡ động mạch cảnh.

Do loại u này không đáp ứng với hóa trị hay xạ trị, phẫu thuật là phương pháp tối ưu nhưng đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối khi bóc tách khỏi các vùng nhạy cảm.

Sau 1 tuần phẫu thuật, sức khỏe M. đã ổn định, khối u được giải phóng hoàn toàn, áp lực hốc mắt giảm và chức năng thị giác phục hồi tốt.

Tuy nhiên, do do đặc tính khối u lớn và dễ tái phát (tỷ lệ tái phát dao động từ 20-50%), bệnh nhi sẽ tiếp tục được theo dõi định kỳ chặt chẽ.