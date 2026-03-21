Aleksander Sikora đi đến 2 quốc gia trong vòng 48 giờ đồng hồ. Ảnh: Thesun

Aleksander Sikora (41 tuổi) sống tại Farnham (Anh) đã thực hiện chuyến du lịch "chớp nhoáng" qua 2 quốc gia trong vòng 2 ngày và vẫn kịp trở về nhà để đi làm vào sáng hôm sau.

Trong 2 ngày nghỉ, anh quyết định thực hiện hành trình khám phá thành phố Nice (Pháp) và đất nước Monaco. Anh khởi hành từ Gatwick đến Nice vào thứ 6 ngày 13/3.

Để tiết kiệm chi phí, Aleksander săn vé máy bay khứ hồi giá rẻ của hãng EasyJet, bay từ sân bay Gatwick đến Nice với giá chỉ 48 bảng Anh (1,6 triệu đồng). Ngoài ra, anh chi thêm 13 bảng Anh (hơn 458.000 đồng) cho phí gửi xe, 19 bảng Anh (670.000 đồng) cho một đêm nghỉ và ăn sáng tại hostel ở Nice, vé tàu khứ hồi 11 bảng Anh (388.000 đồng), khoảng 6 bảng Anh (hơn 211.000 đồng) cho chi phí khác.

Sau khi hạ cánh ở Nice, Aleksander lên tàu đến Monaco. Tại đây, anh dành thời gian khám phá những địa danh nổi bật như khu vực sòng bạc Monte Carlo, đại lộ Promenade des Champions với dấu chân vàng của các danh thủ bóng đá, Cung điện Hoàng tử Monaco... Hầu hết các điểm đến đều miễn phí vào cửa.

Để tiết kiệm hơn nữa, anh mang theo đồ ăn từ nhà cho bữa trưa, chỉ chi mạnh tay một lần cho món pizza tại một quầy chợ địa phương, tờ The Sun đưa tin hôm 20/3.

Kết thúc ngày đầu tiên, Aleksander quay lại Nice bằng tàu. Anh tranh thủ ghé thăm nhà thờ Notre-Dame de Nice lúc trời tối, rồi nghỉ đêm tại hostel. Sáng hôm sau, anh dùng bữa sáng đơn giản với bánh croissant, baguette và cà phê – đã bao gồm trong chi phí lưu trú.

Trong ngày thứ hai, Aleksander tiếp tục khám phá Nice theo gợi ý của những người bạn. Anh ghé thăm nhà thờ, đi bộ lên đồi Colline du Château để ngắm toàn cảnh thành phố, và tham quan một bảo tàng địa phương để tìm hiểu thêm về lịch sử vùng đất này.

Thay vì sử dụng phương tiện di chuyển, anh lựa chọn đi bộ gần như toàn bộ hành trình, tổng cộng khoảng 50km trong 2 ngày.

"Tôi chỉ đi dạo, thư giãn, nghe nhạc và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi", anh chia sẻ.

Buổi tối cùng ngày, Aleksander trở lại sân bay, bắt chuyến bay lúc 21h về Gatwick và có mặt tại nhà trước 23h30. Anh vừa kịp nghỉ ngơi để đi làm vào sáng hôm sau.

Là một nhân viên đào tạo trong ngành bán lẻ và cũng là người có niềm đam mê với lịch sử, Aleksander cho biết, chuyến đi mang lại cho anh nhiều trải nghiệm giá trị. "Tôi đã học lịch sử suốt 3 năm, nên việc được tận mắt khám phá các địa danh là điều tuyệt vời. Mỗi nơi đều có nét đẹp riêng, không thể so sánh", anh nói.