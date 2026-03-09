Ảnh minh họa: MSN

Nhiều hành khách thường tháo giày, cởi tất để cảm thấy thoải mái hơn trong các chuyến bay dài. Tuy nhiên, các tiếp viên hàng không khuyến cáo không nên làm như vậy.

Nhiều người lầm tưởng khoang hành khách luôn được khử trùng sạch sẽ sau mỗi chuyến bay. Tuy nhiên, theo bà Natalia Yepes - một cựu tiếp viên hàng không, hiện là chủ sở hữu đơn vị lữ hành Adventuresque Travel Boutique (Mỹ), thực tế lại khác xa.

Bà Yepes cho biết, các phi hành đoàn thường chỉ có khoảng 10-15 phút để dọn dẹp giữa các chặng bay. Họ chỉ tập trung vào việc dọn các loại rác dễ nhìn thấy như vỏ bánh kẹo, chai lọ để đảm bảo mỹ quan, chứ không đủ thời gian để khử trùng sàn nhà, theo trang MSN.

Với hàng trăm hành khách đi lại trên máy bay mỗi ngày, việc đi chân trần thực chất chẳng khác nào bạn đang đi chân đất trên xe buýt hay tàu hỏa.

Thông thường, sàn máy bay chỉ được hút bụi và vệ sinh kỹ lưỡng khi máy bay nghỉ qua đêm. Khu vực dưới gầm ghế, nơi hành khách thường để chân, chính là "ổ vi khuẩn" tích tụ.

Kerwin McKenzie, một cố vấn du lịch, cựu nhân viên từng làm việc cho nhiều hãng hàng không, cho rằng đừng bao giờ bước vào nhà vệ sinh trên máy bay mà không đi tất, đi giày.

Ông tiết lộ, những vệt nước trên sàn nhà vệ sinh mà bạn nhìn thấy thường không phải là nước sạch. Đó có thể là nước giải khát đổ ra, hoặc tệ hơn là nước tiểu, các chất lỏng bị bắn ra ngoài khi máy bay rung lắc.

Bên cạnh vấn đề vệ sinh và mùi hôi gây khó chịu cho người xung quanh, sự an toàn cũng là lý do quan trọng.

Trong các tình huống khẩn cấp cần sơ tán ngay lập tức, việc mất thời gian đi tất, xỏ lại giày có thể gây nguy hiểm cho chính bạn và những người xung quanh.

Sàn máy bay lúc đó có thể đầy mảnh vỡ hoặc nhiệt độ cao, một đôi tất hoặc giày chắc chắn sẽ là "cứu cánh" giúp bạn di chuyển nhanh chóng đến lối thoát hiểm mà không bị thương.