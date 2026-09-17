Hà Nội:

Hôm nay (17/9), TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Văn Hoàn (SN 1974, ở Thái Nguyên) án tù chung thân về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo buộc, bà Tạ Thị T. (SN 1971), là nhân viên vệ sinh môi trường ở phường Việt Hưng (Hà Nội). Khi làm việc, bà T. thường thu gom một số phế liệu đựng vào bao tải, mang về bán. Khoảng 0h ngày 14/2/2026, bà T. gọi chồng là bị cáo Nguyễn Văn Hoàn lấy xe máy chạy đến khu vực đường Đức Giang để chở bao phế liệu về nhà.

Sau khi chở phế liệu về nhà, ông Hoàn đứng rửa tay ở cửa. Khi đó, hàng xóm là ông Lương Xuân H. (SN 1971) đi từ trong nhà ra. Thấy vậy, ông H. buông lời khó nghe vì cho rằng, ông Hoàn làm nước chảy sang nhà mình. Lời qua tiếng lại, ông H. chửi và thách thức ông Hoàn mang dao, kiếm ra đánh nhau.

Do bực tức, ông Hoàn chạy vào bếp, lấy con dao bầu ra “nghênh chiến”. Bị ông H. lao vào đấm, đá bị cáo cầm dao đâm nhiều nhát vào người ông H.

Nạn nhân lùi lại, ngã ngửa về phía sau và tử vong tại chỗ do bị thương nặng. Giám định pháp y cho thấy, trong máu nạn nhân có cồn, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp, suy hô hấp do các vết thương gây thủng tim, phổi, gan.

Về phía bị cáo, sau khi gây án đã cầm dao chạy vào nhà, sau đó lấy xe máy đi đến đường Đức Giang gặp vợ, bảo: “Tôi đâm chết người rồi”. Ông Hoàn nhờ vợ về nhà khóa cửa, lấy cho mình áo khoác.

Khi đó, bà T. khuyên chồng ra đầu thú. Nhưng do hoảng loạn, ông Hoàn lái xe máy đi lang thang. Đến khoảng 20h cùng ngày, kẻ gây án bị bắt giữ ở Phú Thọ. Tại cơ quan điều tra, ông Hoàn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối với con dao hung khí, kết quả giám định kết luận là dao sắc, nhọn, thuộc phụ lục 5 danh mục dao có tính sát thương cao. Vì vậy, ông Hoàn không chỉ bị truy tố về tội Giết người mà còn cả tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Được biết, ông Hoàn từng 5 lần bị xét xử về tội trộm cắp tài sản. Gần đây nhất, năm 2017, bị cáo bị TAND quận Long Biên (cũ), Hà Nội xử phạt 30 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.