Đồng tiền vàng trong bộ sưu tập của ông Paul Narce. Ảnh: Beaussant Lefevre

Paul Narce từng sống tại Castillonnes (Pháp) trước khi qua đời ở tuổi 89 vào năm 2024. Ông để lại một kho báu bí mật ẩn sau bức tường trong ngôi nhà của mình mà không ai hay biết.

Kho báu chỉ được phát hiện sau khi ông qua đời. Trong quá trình kiểm kê tài sản, các công chứng viên dựa trên thông tin do người dân địa phương cung cấp về sở thích sưu tầm tiền cổ của ông, đã tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng ngôi nhà.

Trong phòng chứa đồ, phía sau một bức tranh treo tường, họ phát hiện hơn 1.000 đồng tiền vàng, được sắp xếp cẩn thận, ngăn nắp.

Theo các chuyên gia, những đồng tiền có niên đại hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Hiện vẫn chưa có lời giải thích về lý do tại sao ông Narce cất giấu ở đó, theo Dailygalaxy.

Được biết, ông Paul Narce là người sống khá kín tiếng, ít giao du, không có con. Ông sống cùng chị gái Claudette cho đến khi bà qua đời năm 2023.

Tuy nhiên, đằng sau cuộc sống giản dị ấy là niềm đam mê lâu năm với tiền cổ. Ông dành nhiều năm để sưu tầm và bảo quản các đồng tiền cổ, mỗi hiện vật đều được ghi chú và lưu giữ cẩn thận.

Bộ sưu tập của ông trải dài qua nhiều giai đoạn lịch sử. Một số đồng tiền có niên đại từ thời Macedonia cổ đại (336–323 trước Công nguyên), trong khi nhiều đồng khác được đúc dưới các triều đại của các vua Louis XIV, Louis XV và Louis XVI của Pháp.

Bộ sưu tập được đánh giá cao về giá trị lịch sử và nghệ thuật chế tác. Cuộc đấu giá được tổ chức tại nhà đấu giá Beaussant Lefevre ở Paris vào năm 2025 và thu về khoảng 3,5 triệu USD (hơn 91 tỷ đồng).

Do không có người thừa kế trực hệ, số tiền thu được từ cuộc đấu giá được chuyển cho những người họ hàng xa của ông Paul Narce.