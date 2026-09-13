Ngày 13/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giải quyết vụ việc một người nước ngoài tử vong tại khách sạn Sapaly, số 48 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai.

Khoảng 18h55 ngày 12/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai nhận tin báo về việc một người đàn ông rơi từ tầng 17 khách sạn xuống khu vực trước sảnh, tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường Lào Cai và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh vụ việc.

Nạn nhân được xác định là ông JOJUN, 37 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc. Ông này thuê phòng 1605 tại khách sạn từ ngày 29/8 và dự kiến trả phòng ngày 15/9.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 18h30 ngày 12/9, ông JOJUN đi từ phòng nghỉ lên tầng 17 khách sạn, sau đó ra khu vực lan can và rơi xuống đất, tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục làm rõ vụ việc.