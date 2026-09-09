Ngày 9/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ tài xế Nguyễn Hải Linh (45 tuổi, trú phường Kim Liên, TP Hà Nội) để điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 6 làm 2 người tử vong.

Đồng thời, cơ quan công an tiếp tục xác minh việc chấp hành quy định về nồng độ cồn, ma túy đối với Linh.

Nguyễn Hải Linh làm việc tại cơ quan công an liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 6. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h57 cùng ngày, tại Km51+400 Quốc lộ 6, thuộc tổ dân phố Lâm Sơn, xã Lương Sơn, xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo BKS 28H-006.34, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 29R-533.88 và ô tô khách 16 chỗ BKS 29E-083.88.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế Nguyễn Hải Linh điều khiển xe đầu kéo theo hướng Sơn La - Hà Nội. Ô tô khách do Hoàng Văn V. (46 tuổi, trú phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) điều khiển theo hướng ngược lại.

Trên ô tô khách lúc này có 6 người. Vụ va chạm khiến 2 người tử vong tại hiện trường, 1 người bị thương; phần bên trái của ô tô khách bị hư hỏng.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại hiện trường, 1 người bị thương. Ảnh: CACC

Ngay sau vụ tai nạn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp Viện kiểm sát, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSGT và Công an xã Lương Sơn tổ chức cứu chữa người bị thương, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, phương tiện.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, nguyên nhân sơ bộ được xác định do tài xế Nguyễn Hải Linh điều khiển xe không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường dẫn đến tai nạn. Khu vực xảy ra vụ việc không phải điểm đen hoặc điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.