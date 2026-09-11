Ngày 11/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phùng Thiện D. (17 tuổi, trú xã Hội Thịnh).

D. bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ một học sinh bị hành hung tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên.

Theo đó, khoảng 10h45 ngày 9/9, em T.V.N., học sinh của trường, bị một nhóm học sinh cùng trường đánh gây thương tích. Nạn nhân phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Cơ quan Công an làm việc với Phùng Thiện Duy. Ảnh: CACC

Nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xác minh vụ việc.

Do những người liên quan đều là học sinh mới nhập học, việc nhận diện, xác định nhân thân ban đầu gặp khó khăn.

Công an sau đó xác định 6 người tham gia vụ việc gồm Phùng Thiện D.; Cao Việt H., Nguyễn Tiến D., Hoàng Văn G., Phùng Đắc D. (cùng 15 tuổi, trú xã Hội Thịnh) và Trần Hải N. (15 tuổi, trú xã Yên Lạc).

Nhóm học sinh tham gia vụ việc gây rối. Ảnh: CACC

Theo kết quả xác minh ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trong quá trình học tập.

Nhóm học sinh dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và cơ thể em N., gây thương tích.

Ngày 10/9, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại diễn biến xô xát tại khu vực trường học.

Công an đã xác minh, thu thập tài liệu, đồng thời làm rõ nguồn đăng tải, quá trình lan truyền video và các nội dung liên quan để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm nếu có.