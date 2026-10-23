Sau khi tập thể dục và xông hơi hơn một giờ, người đàn ông 73 tuổi quốc tịch Mỹ rơi vào hôn mê sâu, suy đa tạng, phải trải qua 17 ngày điều trị tích cực

Ngày 23/10, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thông tin các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu cho người đàn ông hôn mê sâu trong phòng xông hơi.

Trước đó, ngày 23/9, bệnh nhân 73 tuổi được người quen phát hiện trong tình trạng hôn mê sâu sau khi tập thể dục và vào phòng xông hơi hơn một giờ. Ông được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ nhanh tại đây chóng đặt ống nội khí quản hỗ trợ hô hấp, ổn định bước đầu trước khi chuyển người bệnh đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, ông được thăm khám, đánh giá toàn diện. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não và mạch máu não chưa phát hiện tổn thương cấu trúc rõ ràng. Các bác sĩ xác định tình trạng hôn mê chưa rõ nguyên nhân, kèm sốc và suy đa tạng.

Trung tâm cấp cứu A9 nơi tiếp nhận ban đầu bệnh nhân. Ảnh: Phương Thúy

Sau một ngày, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh, Viện Thần kinh, ngày 24/9 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Lúc này, người bệnh vẫn trong tình trạng nặng, nhiều cơ quan bị tổn thương. Các vấn đề được theo dõi và xử trí gồm sốc nhiệt, tổn thương gan cấp, tổn thương thận cấp, tiêu cơ vân, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu và nhiễm khuẩn tiết niệu.

Người bệnh được sử dụng kháng sinh, thuốc vận mạch hỗ trợ huyết áp, bù dịch - điện giải, hỗ trợ chức năng gan, điều chỉnh rối loạn đông máu và truyền chế phẩm máu khi có chỉ định.

Quá trình chăm sóc thêm phần thách thức do bệnh nhân là người nước ngoài. Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh phối hợp với Văn phòng Bệnh viện và các bên liên quan, trong đó có sự hỗ trợ kết nối với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và người thân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin với người bệnh.

Tình trạng người bệnh từng bước cải thiện và cai thở máy thành công, rút ống nội khí quản, tự thở khí phòng, ăn uống qua đường miệng và phục hồi khả năng vận động. Đến nay, ông đã xuất viện trong tình trạng ổn định.

Xông hơi sao cho đúng?

Trao đổi với PV VietNamNet, BS.CK2 Huỳnh Tấn Vũ - bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3, cho biết xông hơi có thể giúp thư giãn, làm ấm cơ thể. Tuy nhiên, phương pháp này cần được thực hiện đúng cách, phù hợp với thể trạng và không nên kéo dài quá mức.

Nhiều người cho rằng xông hơi càng lâu thì càng tiết nhiều mồ hôi, hiệu quả càng cao. Theo bác sĩ, đây là quan niệm sai lầm. Xông hơi quá lâu khiến cơ thể mất nhiều nước và chất điện giải, có thể gây mệt mỏi, chóng mặt, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thời gian xông hơi cần được điều chỉnh tùy theo thể trạng và mục đích sử dụng. Người mới bắt đầu nên xông khoảng 5-10 phút để cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ. Người xông hơi để thư giãn có thể thực hiện khoảng 10-15 phút mỗi lần, không nên cố kéo dài nếu cảm thấy khó chịu.

Đặc biệt, người đang bị cảm, cơ thể suy nhược cần thận trọng. Xông hơi không phải phương pháp điều trị mọi trường hợp cảm cúm. Nếu đang sốt cao, mệt nhiều hoặc mất nước, việc tiếp xúc với nhiệt độ cao có thể khiến tình trạng nặng hơn. Người có bệnh nền tim mạch, huyết áp hoặc các vấn đề sức khỏe khác nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi xông.

Trong quá trình xông, nếu xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh, khó thở hoặc mệt lả, mọi người cần rời khỏi phòng xông ngay, đến nơi thoáng mát và nghỉ ngơi; không nên cố chịu nóng.

Sau khi xông hơi, bạn cần nghỉ ngơi, bổ sung nước phù hợp và để cơ thể hạ nhiệt từ từ. Mọi người tránh tắm ngay khi cơ thể còn nóng hoặc đang đổ nhiều mồ hôi, đặc biệt không đột ngột chuyển từ môi trường nóng sang lạnh. Người xông hơi cũng không nên uống rượu bia hoặc thực hiện khi đang đói, vừa ăn quá no hay vừa vận động cường độ cao.

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