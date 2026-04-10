Nhân vật đứng sau dự án là Mike Lake, người đang hiện thực hóa chiếc xe mơ ước của mình bằng cách dựng nên toàn bộ phần thân xe Porsche 992 GT3 RS từ máy in 3D dân dụng.

Theo chia sẻ, Mike Lake sử dụng khung gầm và động cơ từ một chiếc Porsche Boxster 986 làm nền tảng cho dự án. Điều này đồng nghĩa anh phải thiết kế lại toàn bộ phần thân xe sao cho vừa khít với bộ khung sẵn có.

Toàn bộ các tấm thân vỏ được in bằng vật liệu PETG trên máy in 3D phổ thông, sau đó ghép nối, gia cố và xử lý bề mặt để tái tạo chính xác thiết kế nguyên bản của Porsche 992 GT3 RS.

Quá trình này tiêu tốn hơn 2.000 giờ in, sử dụng khoảng 60 cuộn vật liệu in, với từng chi tiết được lắp ráp như một bộ xếp hình khổng lồ.

Sau khi hoàn thiện phần thân vỏ, Lake tiếp tục gia cố các mảng thân bằng sợi thủy tinh, vật liệu trám và hệ khung đỡ tùy chỉnh nhằm bảo đảm độ bền khi xe vận hành ở tốc độ cao.

Đáng chú ý, dự án không chỉ dừng ở việc tạo hình. Chủ nhân còn nâng cấp động cơ đặt sau của Boxster bằng bộ tăng áp turbo, cho thấy anh muốn chiếc xe có hiệu năng thực sự thay vì chỉ là mô hình trưng bày.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị cánh gió sau DRS chủ động nhằm tối ưu khí động học và giảm lực cản gió, chi tiết thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe hiệu suất cao.

Theo tính toán của Mike Lake, chiếc xe có thể đạt vận tốc trên 150 mph (hơn 240 km/h) nhờ thân xe nhẹ và thiết kế khí động học tốt.

Dù sở hữu ngoại hình gần như sao chép Porsche 992 GT3 RS, tổng chi phí chế tạo toàn bộ dự án bao gồm mâm xe, hệ thống treo coilover và các nâng cấp khác chỉ vào khoảng 30.000 AUD (gần 500 triệu đồng).

Hiện dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng những hình ảnh mới nhất cho thấy chiếc “Porsche in 3D” đã gần bước vào giai đoạn chạy thử thực tế.

Theo Motorbiscuit

