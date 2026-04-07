Đây là một trong 99 chiếc được sản xuất trên toàn cầu, không chỉ có giá trị vật chất lớn mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc.

Phiên bản “Caroline” được phát triển thông qua chương trình cá nhân hóa Sur Mesure của Bugatti, với triết lý thiết kế kết hợp giữa nét mềm mại, nữ tính và sức mạnh cơ khí đặc trưng của dòng hypercar. Theo hãng xe Pháp, mẫu xe này được tạo nên như một “tác phẩm nghệ thuật” độc bản, khó có thể lặp lại trong tương lai.

Nguồn cảm hứng thiết kế của xe đến từ vẻ đẹp của hoa cỏ, đặc biệt là những cánh đồng oải hương ở Provence (Pháp), kết hợp cùng phong cách thời trang Haute Couture cao cấp. Những họa tiết hoa oải hương được vẽ thủ công xuất hiện tinh tế trên thân xe, thậm chí ẩn dưới cánh gió sau, tạo nên dấu ấn riêng cho phiên bản “Caroline”.

Khoang nội thất nổi bật với tông màu tím chủ đạo, sử dụng vật liệu “Violet Carbon” cao cấp. Chủ đề hoa tiếp tục được thể hiện qua các chi tiết thêu tay trên tựa đầu ghế, trong khi ốp cửa mô phỏng hình ảnh cánh hoa bay trong gió, mang lại cảm giác chuyển động và sức sống.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở cần số “Dancing Elephant” mang tính biểu tượng của Bugatti, được đặt trong khối kính màu đồng điệu với tổng thể nội thất, vừa tinh tế vừa gợi nhắc di sản thiết kế lâu đời của thương hiệu.

Không chỉ đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, Bugatti W16 Mistral “Caroline” còn sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Xe được trang bị động cơ W16 dung tích 8.0L, tăng áp 4 turbin, sản sinh công suất 1.600 mã lực và mô-men xoắn 1.600 Nm, cho phép đạt tốc độ tối đa lên tới 453,91 km/h.

Đại diện Bugatti cho biết, quá trình tạo ra một chiếc xe theo chương trình Sur Mesure luôn là hành trình đặc biệt, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa khách hàng và đội ngũ kỹ sư, nhà thiết kế. Với “Caroline”, hãng đã hiện thực hóa một tầm nhìn đầy tinh tế, phản ánh rõ cá tính và gu thẩm mỹ riêng của chủ nhân.

Sự kết hợp giữa di sản thương hiệu và dấu ấn cá nhân đã giúp Bugatti W16 Mistral “Caroline” trở thành không chỉ một siêu xe, mà còn là biểu tượng của nghệ thuật, cảm xúc và đẳng cấp.

Theo Motorbiscuit

