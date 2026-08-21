Bắc Ninh:

Theo hình ảnh từ clip, người đàn ông điều khiển ô tô Ford màu đen, biển kiểm soát 99A-824.14, dừng xe rồi xảy ra xô xát với một phụ nữ mặc áo mưa.

Sau khi xuống xe, người đàn ông tỏ thái độ bức xúc, tiến về phía người phụ nữ và tát vào mặt người này. Trong lúc xảy ra tranh cãi, người đàn ông liên tục lớn tiếng hỏi: “Mày chửi ai đấy?”.

Ở cuối clip, người phụ nữ cho biết nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn là do chiếc ô tô của người đàn ông khi di chuyển làm bắn nước lên người cô. Sau đó, hai bên xảy ra tranh cãi.

Vụ việc được cho là xảy ra tại khu vực Khu công nghiệp Đình Trám, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Trao đổi với PV VietNamNet chiều 21/8, Thượng tá Nguyễn Ngọc Điệp, Trưởng Công an phường Nếnh, cho biết lực lượng chức năng đang xác minh vụ việc.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Điệp, cơ quan chức năng đang xác minh người liên quan đến chiếc ô tô xuất hiện trong đoạn clip. Tuy nhiên lực lượng chức năng chưa xác định được người bị hại.

“Chúng tôi đang xác minh, chưa tìm được bị hại”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Điệp thông tin.

Cơ quan chức năng đang làm rõ thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc, danh tính những người liên quan và nguyên nhân dẫn đến hành vi được phản ánh trong clip.

Khi có kết quả xác minh, cơ quan chức năng sẽ có hướng xử lý theo quy định.