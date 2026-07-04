Theo hình ảnh từ đoạn video được tài khoản Dinh Nguyễn đăng tải trên cộng đồng xe OF.FB, sự việc diễn ra vào lúc 15h34 ngày 03/07/2026 tại khu vực đường Láng Hạ (Hà Nội). Vào thời điểm này, khi các phương tiện đang lưu thông với mật độ khá đông đúc, xe ô tô có gắn camera hành trình đang di chuyển chậm sát làn đường dành cho xe buýt BRT.

Nguồn video: Dinh Nguyễn

Bất ngờ, một chiếc xe điện VinFast VF e34 thuộc hãng taxi Xanh SM đang đi ở làn bên phải đã có pha chuyển làn tạt đầu cực kỳ đột ngột, tạt ngang ngay trước mũi xe gắn camera hành trình. Pha chuyển làn thiếu quan sát và không đảm bảo khoảng cách an toàn này đã ép tài xế xe phía sau phải đạp phanh gấp để tránh xảy ra va chạm.

Đáng nói hơn, sau khi ép xe phía sau phải phanh gấp, tài xế taxi Xanh SM đã cho xe dừng chéo góc, chắn ngang ngay trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Nguyên nhân của vụ việc này có thể bắt nguồn từ việc tài xế taxi Xanh SM đang đi ở làn phải có ý định vượt lên trước nhưng vướng xe gắn camera hành trình nên suýt chút nữa va phải một chiếc xe đang dừng đỗ bên đường.

Sau đó, nam tài xế taxi bước xuống xe với thái độ bức xúc, liên tục chỉ trỏ và lớn tiếng tranh cãi với người điều khiển xe phía sau. Đáng trách hơn, không cần nghe giải thích, người này đã liên tục "tác động vật lý" với chủ xe gắn camera hành trình và cho rằng đã còi xin vượt mà tại sao không cho vượt.

Đoạn video sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút được hơn 1,2 nghìn lượt tương tác và hàng trăm lượt bình luận. Nhiều người nhận xét hành vi của tài xế taxi trong tình huống này là rất đáng lên án.

Dưới góc độ an toàn, việc chuyển làn đột ngột, thiếu quan sát tại khu vực giao lộ đông đúc là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ va chạm liên hoàn. Thêm vào đó, việc sử dụng lòng đường, đặc biệt là phần đường dành cho người đi bộ, làm nơi giải quyết mâu thuẫn cá nhân thể hiện sự thiếu ý thức về văn hóa giao thông.

Căn cứ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế taxi Xanh SM trong tình huống trên sẽ phải đối mặt với các mức phạt 600.000-800.000 đồng vì hành vi dừng đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường. Ngoài ra, còn bị phạt từ 600.000-800.000 đồng vì lỗi chuyển làn không có tín hiệu báo trước hoặc không đúng nơi cho phép.

Sự việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Giữ một "cái đầu lạnh", tuân thủ nghiêm luật lệ và nhường nhịn nhau là cách duy nhất để bảo vệ sự an toàn cho bản thân cũng như tránh những rắc rối không đáng có về mặt pháp lý.

Để đảm bảo an toàn, các chủ phương tiện tham gia giao thông hãy lắp đặt camera hành trình: Đây là "nhân chứng sống" khách quan nhất giúp bảo vệ bạn trước những tình huống va chạm hoặc tranh cãi pháp lý.

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