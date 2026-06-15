XEM CLIP (Nguồn: người dân cung cấp)

Ngày 15/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ xô xát xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại chung cư 87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận khi xuất hiện thông tin nhân viên bảo vệ chung cư dùng hung khí hành hung tài xế và chủ ô tô sau mâu thuẫn liên quan phí gửi xe.

Anh D. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: M.P

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Quân, đại diện Ban quản trị chung cư 87 Lĩnh Nam, cho biết sau khi xảy ra vụ việc ông cùng tổ trưởng tổ dân phố xuống hỏi nhân viên bảo vệ trực camera an ninh.

Qua lời kể của người này, ông Quân được biết nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến phí gửi xe tại hầm chung cư. Khi được thông báo mức phí gửi ô tô khá cao, tài xế đã có lời qua tiếng lại với nhân viên bảo vệ hầm.

Khi xảy ra tranh cãi, bảo vệ hầm đã cùng một số bảo vệ khác hành hung tài xế khiến người này bị thương, nằm ở khu vực barie ra vào. Chủ ô tô vào can ngăn cũng bị nhóm bảo vệ đánh.

Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chủ xe cùng con nhỏ đang ngồi trong ô tô rất hoảng sợ. Người vợ đã xuống xe van xin nhưng nhóm bảo vệ vẫn tiếp tục hành hung chủ xe và tài xế.

Đáng chú ý, khi chủ xe chạy thoát lên khu vực đường nội bộ để tìm sự trợ giúp, nhóm bảo vệ vẫn điều khiển xe máy truy đuổi và hành hung. Các nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Tài xế D. nằm tại hiện trường sau khi bị hành hung. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Theo trình báo của chủ xe là anh T.M.H. (42 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội), tối 14/6, anh cùng vợ và hai con đến thăm người quen tại chung cư trên. Tài xế N.M.D. lái ô tô chở gia đình anh H. và gửi xe dưới hầm.

Đến khi ra về, tài xế D. được thông báo phí gửi xe là 160 nghìn đồng. Cho rằng mức phí không hợp lý, tài xế đề nghị được cung cấp biên lai. Mâu thuẫn được cho là bắt đầu từ thời điểm này. Sau đó, tài xế D. và anh H. tranh cãi với một số nhân viên bảo vệ hầm chung cư.

Trong quá trình xảy ra sự việc, anh H. dùng điện thoại ghi hình thì bị một người mặc áo đen đá vỡ chiếc iPhone 14 Pro Max. Ngay sau đó, người này sử dụng hung khí tấn công anh H. và tài xế D.

Rạng sáng 15/6, anh H. đã đến Công an phường Vĩnh Tuy trình báo, đồng thời đề nghị được giám định thương tích.

Theo lời nạn nhân, sau vụ việc, anh H. bị gãy bàn tay phải, tài xế D. bị rách trán, đồng thời cả hai còn bị nhiều thương tích phần mềm khác.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận vụ việc và cho biết đơn vị đang khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như các diễn biến liên quan.