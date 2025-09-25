Vài năm trở lại đây, số lượng các mẫu siêu xe Lamborghini 2 cửa về Việt Nam rất ít dù nhiều mẫu không phải phiên bản sản xuất giới hạn theo số lượng. Đơn cử như chiếc Huracan EVO AWD từng được showroom tư nhân nhập khẩu về nước ta có giá sau thuế ước tính gần 30 tỷ đồng, cao hơn đối thủ Ferrari F8 tới 4-5 tỷ đồng.

Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Tuy nhiên, vẫn có đại gia mạnh tay chi hàng chục tỷ đồng để sở hữu phiên bản độc nhất Việt Nam. Điển hình trong số đó là chủ nhân chiếc Lamborghini Huracan STO - một đại gia chơi xe kín tiếng ở TP.HCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, xe xuất hiện ở nước ta từ năm 2021 và nhập khẩu qua showroom của Phan Công Khanh.

Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Được biết, bộ sưu tập xe của đại gia này có giá không dưới 120 tỷ đồng, đã và đang có những chiếc xe như McLaren 720S Spider, Porsche 911 GT3 RS, Cadillac Escalade ESV 2021, Rolls-Royce Phantom VIII.

Ảnh: VietNamNet

Huracan STO ra mắt thị trường toàn cầu từ năm 2020, có giá khởi điểm tại châu Âu từ 249.412 Euro (tương đương 6,73 tỷ VNĐ) chưa gồm các tùy chọn thêm. Sau khi về Việt Nam và đóng đầy đủ các loại thuế phí, xe sẽ có giá lăn bánh ước tính gần 35 tỷ đồng. Mức giá này thậm chí ngang ngửa chiếc Lamborghini Aventador SV tại Việt Nam đã qua sử dụng.

Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Tính đến nay, đây cũng là chiếc Lamborghini Huracan có giá đắt nhất Việt Nam và cũng là chiếc duy nhất nước ta. Những phiên bản khác như LP610-4, EVO, Tecnica đều có dưới 25 tỷ đồng.

Ảnh: VietNamNet

Chiếc siêu xe của đại gia Vũng Tàu có ngoại thất sơn màu xanh dương Blue Laufey cùng bộ tem với chi tiết màu cam tương phản California Orange. Một số chi tiết tô điểm bằng màu đỏ tươi, tạo nên phong cách đậm chất đường đua cho xe.

Ảnh: VietNamNet

Xe được trang bị bộ mâm đa chấu sơn màu đen dành riêng cho phiên bản này, mang kích thước 20 inch. Khác với các mẫu Huracan “tiền nhiệm”, bản STO dùng hệ thống phanh CCM-R mới của Brembo để cải thiện hiệu suất.

Ảnh: VietNamNet

Để giảm trọng lượng cho xe, hãng xe Italy đã sử dụng sợi carbon ở rất nhiều chi tiết như cánh gió, bộ chia gió hốc bánh xe, líp cản trước, ốp gương chiếu hậu,… Đặc biệt, toàn bộ đuôi xe dùng bộ khung từ chiếc Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO - một mẫu xe đua dựa trên Huracan, với 75% sử dụng chất liệu carbon.

Ảnh: VietNamNet

Lamborghini Huracan STO vẫn dùng động cơ V10 hút khí tự nhiên, dung tích 5.2 lít như các mẫu Huracan khác. Cỗ máy này sản sinh công suất 630 mã lực và mô-men xoắn 565 Nm. Đặc biệt, xe có ba chế độ lái hoàn toàn mới, gồm STO hướng đến đường phố, Trofeo dành cho đường đua và Pioggia đề cao sự cá nhân hóa. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 310 km/h.

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!