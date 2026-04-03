Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Quang Thắng (SN 1990, trú thôn 5, xã Cửa Việt, Quảng Trị) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 4-10/2023, Thắng đưa ra thông tin có thể thực hiện các thủ tục về đất đai, như: chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhập thửa, tách thửa… nhằm tạo lòng tin với người dân.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam, khởi tố bị can đối với Trần Quang Thắng. Ảnh CACC

Tin tưởng, 21 người dân trên địa bàn huyện Gio Linh (cũ) đã giao tiền cho Thắng để nhờ làm các thủ tục nói trên.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền hơn 780 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Thắng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nguyên nhân do làm ăn thua lỗ, vỡ nợ trong quá trình mua bán bất động sản.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.