Hà Nội:

Ngày 20/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Nhung (SN 1989, ở Hà Đông) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nguyễn Thị Nhung, cựu kế toán UBND phường La Khê (quận Hà Đông cũ, nay là phường Hà Đông, Hà Nội), do cần tiền chi tiêu cá nhân và đầu tư làm ăn nên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Theo cáo buộc, từ năm 2017 đến 2022, Nhung đặt làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đưa ra thông tin gian dối về khả năng làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin cấp giấy chứng nhận; đồng thời tự lập biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để yêu cầu bị hại nộp tiền, qua đó chiếm đoạt hơn 10,2 tỷ đồng.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Một trong các bị hại là ông Lê Đăng T. (SN 1970, ở Hà Nội). Năm 2021, vợ chồng ông có thửa đất chăn nuôi rộng 204 m² tại phường Hà Đông, muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên nhờ Nhung làm thủ tục.

Nhung đưa thông tin gian dối, khẳng định có thể làm “sổ đỏ”, yêu cầu ông T. đưa hơn 471 triệu đồng để “ngoại giao”. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện thủ tục, không liên hệ “chạy” giấy tờ như đã hứa mà dùng vào chi tiêu cá nhân, đầu tư làm ăn.

Trước đó, năm 2017, biết gia đình ông T. có nhu cầu tách thửa đất ao và xin cấp giấy chứng nhận, Nhung tiếp tục đưa thông tin gian dối, yêu cầu chuyển tiền nhiều lần để “chạy” thủ tục, chiếm đoạt hơn 867 triệu đồng.

Đến năm 2021, để che giấu hành vi, Nhung thuê làm giả 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao 2 giấy cho ông T.

Ngoài ra, tháng 11/2021, Nhung dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác cùng giấy ủy quyền, giả làm chủ đất để bán cho anh V.V.H (SN 1990, ở Hà Nội) với giá 3,8 tỷ đồng. Anh H. đã chuyển đủ tiền, trong đó có 300 triệu đồng đặt cọc. Bị cáo khai đã đưa toàn bộ số tiền này cho một người đàn ông để làm ăn nhưng bị thua lỗ.

Cơ quan tố tụng xác định, Nhung gây án với 6 bị hại, chiếm đoạt hơn 10,2 tỷ đồng. HĐXX tuyên phạt bị cáo 22 năm tù về hai tội danh trên.